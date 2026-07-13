Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στις έρευνες για την 78χρονη Αν Γουίτικαμ που βρέθηκε νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι την περασμένη Παρασκευή, καθώς ένα νέο βίντεο που ήρθε στην επιφάνεια δείχνει τη στιγμή που ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της πρώην υπουργού των Τόρις συλλαμβάνεται έξω από το σπίτι του στο Νότιο Γιορκσάιρ, την ώρα που η έρευνα έχει πλέον περάσει στην αντιτρομοκρατική.



Το υλικό καταγράφει ένοπλους αστυνομικούς να φτάνουν στο ακίνητο στη Ρόδεραμ, να μετακινούν τους κάδους και να ακινητοποιούν τον 28χρονο στο δρομάκι. Σε άλλο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο ίδιος εμφανίζεται γυμνόστηθος να κουβαλά σακούλα προς τους κάδους.



Ένα κόκκινο Vauxhall Corsa φαίνεται στο φόντο και, σύμφωνα με τις αρχές, εκτιμάται ότι είναι το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο είχε καταγραφεί να απομακρύνεται την ημέρα που η πρώην υπουργός φέρεται να χτυπήθηκε μέχρι θανάτου με ρόπαλο ή δοκάρι.

Η 78χρονη βρέθηκε νεκρή από τον κηπουρό της στο εξοχικό της στο Νταρτμουρ, ενώ αρχικά η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης έλεγε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις πολιτικού κινήτρου. Όμως η υπόθεση πήρε νέα τροπή, καθώς ο ύποπτος συνελήφθη ξανά για «τέλεση, προετοιμασία ή υποκίνηση τρομοκρατικών πράξεων».

Τρομοκρατική διάσταση

Η Counter Terrorism Policing South East ανέλαβε την υπόθεση, λέγοντας πως νέα στοιχεία και πληροφορίες οδήγησαν στην αλλαγή χειρισμού. Ο επικεφαλής της εθνικής αντιτρομοκρατικής, Λόρενς Τέιλορ, δήλωσε ότι η υπηρεσία εξετάζει πολλές κατευθύνσεις για να διαπιστωθεί το κίνητρο της επίθεσης.



Στη Βουλή, η Σαμπάνα Μαχμούντ είπε πως ο άνδρας «δεν ήταν γνωστός στο Prevent», ενώ κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση, σημειώνοντας ότι η αστυνομία έχει προειδοποιήσει να μην υπάρξουν εικασίες.

Τα ίχνη πριν το έγκλημα

Κάμερα ασφαλείας φέρεται να τον δείχνει να μπαίνει στο αυτοκίνητό του με ένα μακρύ αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο ή μεταλλική ράβδο, που προεξείχε κάτω από το μπλουζάκι του. Λίγο πριν από τη φονική επίθεση, είχε διανύσει περίπου 267 μίλια για να φτάσει στο απομονωμένο σπίτι της Γουιντέκομπ.



Η αποκάλυψη ότι η πρώην βουλευτής είχε παρουσιάσει το σπίτι της σε τηλεοπτικό πρόγραμμα μόλις πέντε ημέρες πριν από τον θάνατό της, έφερε νέο ενδιαφέρον στη δημόσια εικόνα και στην ασφάλεια γύρω από τα σπίτια των δημόσιων προσώπων.



«Αυτό είναι πραγματικό πρόβλημα σήμερα», σχολίασε πρώην ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Δείτε το βίντεο: