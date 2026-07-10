Παγκόσμιο σοκ προκαλεί η είδηση της δολοφονίας της γνωστής Βρετανίδας συντηρητικής πολιτικού και πρώην υπουργού, Αν Γουίτικαμ. Η 78χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο ίδιο της το σπίτι, με τη βρετανική αστυνομία να ξεκινά αμέσως κατεπείγουσα έρευνα για ανθρωποκτονία, προκειμένου να ρίξει φως στις συνθήκες της τραγωδίας.

Οι διωκτικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, εστιάζοντας τις έρευνές τους στην αναζήτηση ενός «λευκού άνδρα» που θεωρείται ύποπτος. Η Γουίτικαμ υπήρξε κορυφαία πολιτική προσωπικότητα της χώρας, εκλεγμένο μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων από το 1987 έως το 2010, ενώ είχε διατελέσει και υφυπουργός στην κυβέρνηση του Τζον Μέιτζορ. Η είδηση του βίαιου θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη.



«Η έρευνά μας είναι στα αρχικά στάδια, αλλά προχωρά με γρήγορο ρυθμό» ανέφερε η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης στην ανακοίνωσή της. «Αναπτύσσουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουμε τον υπεύθυνο, που πιστεύουμε ότι είναι ένας λευκός άνδρας». Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο σπίτι της Γουίτικαμ στο Ντάρμτουρ γύρω στο μεσημέρι της Πέμπτης. Η γυναίκα ήταν νεκρή και έφερε σοβαρά τραύματα.



Σύμφωνα με το BBC, η Γουίτικαμ είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία streaming του καναλιού Talk TV την Τετάρτη, μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, όπου μίλησε για το ακροδεξιό κόμμα Reform UK και τον ηγέτη του, τον Νάιτζελ Φάρατζ. Την τελευταία δεκαετία εντάχθηκε αρχικά στο Brexit Party του Φάρατζ, με το οποίο εξελέγη μέλος του Ευρωκοινοβουλίου τη διετία 2019-20. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Reform UK, όπως μετονομάστηκε το Brexit Party, και είχε αναλάβει εκπρόσωπος του κόμματος για θέματα μετανάστευσης.

Δύο εν ενεργεία βουλευτές έχουν δολοφονηθεί στη Βρετανία την τελευταία δεκαετία. Η Εργατική Τζο Κοξ πυροβολήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν νεοναζιστή κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit, το 2016. Ο συντηρητικός Ντέιβιντ Άμες μαχαιρώθηκε το 2021 από έναν άνδρα που «εμπνεύστηκε» την πράξη του από το Ισλαμικό Κράτος.

Μία συντηρητική, «άγαρμπη» περσόνα που το κοινό αγάπησε παράφορα

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας της, η Γουίτικαμ ήταν γνωστή για τις συντηρητικές απόψεις της. Είχε αντιταχθεί στη νομιμοποίηση των αμβλώσεων και στην εξίσωση της ηλικίας συγκατάθεσης για ομοφυλοφιλικές και ετεροφυλικές σχέσεις, ενώ υπερασπίστηκε επίσης την πολιτική να δένονται με χειροπέδες οι έγκυες κρατούμενες την ώρα του τοκετού, ώστε να μην δραπετεύσουν.

Είχε ασπαστεί τον Καθολικισμό και, μολονότι ήταν ανύπανδρη και δήλωνε ευθέως ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλικές σχέσεις, υπερασπιζόταν τις οικογενειακές αξίες.



Αφού αποχώρησε από το κοινοβούλιο, εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό χορευτικό σόου “Strictly Come Dancing” το 2010. Παρά το άγαρμπο στυλ της και την κακή κριτική που δεχόταν από τους κριτές, ήταν δημοφιλής στους τηλεθεατές.



Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της και πριν ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις έρευνες γύρω από τη δολοφονία της, πρώην συνάδελφοί της από το Συντηρητικό κόμμα και το Reform UK απέτισαν φόρο τιμής.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι η Γουίτικαμ ήταν «μια ηρωική Brexiteer και σπουδαία ομιλήτρια, που μπορούσε να οδηγήσει το ακροατήριο των Τόρις σε τέτοια έκσταση που ήταν δύσκολο να είσαι ο επόμενος ομιλητής στη σκηνή».



Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προέτρεψε τους πολίτες «να αποφεύγουν τις εικασίες και να αφήσουν την αστυνομική έρευνα να προχωρήσει», ενώ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Γουίτικαμ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με πληροφορίες από το BBC.