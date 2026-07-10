Σε αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ προχώρησε η τρανς σύντροφος του Τάιλερ Ρόμπινσον, που έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Στη δίκη που ξεκίνησε, η Λανς Τουίγκς εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης με κοστούμι, ενώ μασούσε τσίχλα, την οποία έφτυσε κάποια στιγμή, μετά από παρατήρηση του δικαστή.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Τουίγκς δεν κατηγορείται για κανένα αδίκημα και έλαβε περιορισμένη ασυλία από την εισαγγελία, ώστε να καταθέσει.

Μιλώντας στο δικαστήριο, είπε ότι ο Ρόμπινσον έδρασε μόνος του και πως της ομολόγησε το έγκλημα, όταν επέστρεψε στην ερωτική φωλιά τους.

Επίσης, υποστήριξε πως ο δράστης ήταν μετανιωμένος, αναφέροντας «ευχόταν να μην το είχε κάνει… Επρόκειτο να παραδοθεί».

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν και τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Ρόμπινσον με φίλους του, όπου παραδεχόταν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, με την Έρικα Κερκ να ξεσπά σε λυγμούς όταν ακούστηκε το παρατσούκλι με το οποίο ο Ρόμπινσον αποκαλούσε την τρανς σύντροφό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον αντιμετωπίζει ακόμα και το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής εφόσον καταδικαστεί. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της προκαταρκτικής ακροαματικής διαδικασίας.