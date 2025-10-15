Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απένειμε την Τρίτη, μεταθανάτια, το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας στον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, απονέμοντας την ανώτατη τιμητική διάκριση των ΗΠΑ σε έναν πολιτικό του σύμμαχο που δολοφονήθηκε τον περασμένο μήνα.

«Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε και να θυμηθούμε έναν ατρόμητο μαχητή της ελευθερίας, έναν αγαπημένο ηγέτη που ενέπνευσε τη νέα γενιά όπως κανένας άλλος, και έναν Αμερικανό πατριώτη με βαθιά πεποίθηση», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τελετής στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, παρουσία των περισσότερων μελών του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρόεδρος παρέδωσε το μετάλλιο στη χήρα του Κερκ, την Έρικα Κερκ, την ημέρα που θα ήταν τα 32α γενέθλια του ακτιβιστή.

«Γύρισα πίσω από την άλλη πλευρά του κόσμου», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ταξίδι του στο Ισραήλ και την Αίγυπτο, από το οποίο επέστρεψε νωρίς το πρωί της Τρίτης. «Ήθελα να καλέσω την Έρικα και να της πω “μήπως να το μεταφέρουμε για την Παρασκευή;” Και δεν είχα το θάρρος να τηλεφωνήσω. Ξέρετε γιατί; Γιατί έμαθα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Τσάρλι».

Σε λόγο γεμάτο συγκίνηση, η Έρικα Κερκ είπε ότι ο σύζυγός της «ίσως θα έφτανε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, αλλά όχι από φιλοδοξία». Πρόσθεσε: «Θα το έκανε μόνο αν πίστευε πως το είχε ανάγκη η πατρίδα του».

Η Κερκ ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη διάκριση και υποσχέθηκε να συνεχίσει την κληρονομιά του συζύγου της. «Του δώσατε το καλύτερο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσε ποτέ να έχει», είπε.

Ο Τσάρλι Κερκ, ιδρυτής της πολιτικής οργάνωσης Turning Point USA, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν δέχθηκε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley. Ο Κερκ είχε μετατρέψει την Turning Point σε μια τεράστια οργάνωση με εκατοντάδες παραρτήματα σε πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Ο Τραμπ και άλλα κορυφαία στελέχη των Ρεπουμπλικανών του πιστώνουν σημαντικό ρόλο στις εκλογικές τους επιτυχίες, χάρη στις προσπάθειές του να κινητοποιήσει νεαρούς ψηφοφόρους.

«Ο Τσάρλι Κερκ ήταν μάρτυρας της αλήθειας και της ελευθερίας», δήλωσε ο Τραμπ. «Από τον Σωκράτη και τον Άγιο Πέτρο, μέχρι τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, όσοι άλλαξαν περισσότερο την ιστορία -κι εκείνος το έκανε πραγματικά- πάντα ρίσκαραν τη ζωή τους για τους σκοπούς που γεννήθηκαν να υπερασπιστούν».