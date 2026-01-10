Την αποχώρηση έξι παικτών ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός μία μέρα πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, στον οποίο θα παραταχθεί με απουσίες.

Η ομάδα των Σερρών είναι στην τελευταία θέση έχοντας μόλις 5 βαθμούς σε 15 αγωνιστικές και με όσα έχει δείξει μέχρι τώρα θα είναι πραγματικό θαύμα αν καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Όπως και να έχει, ο Πανσερραϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του έχοντας μπροστά του το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και τα προβλήματα δεν λείπουν καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι Τιναγλίνι, Κάλινιν, Γεωργιάδης, ο Γκαλβάν που έχει κάποιες ενοχλήσεις και οι Μπανζάκι, Γκριν, Ρουμιάντσεβ.

Παράλληλα, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ, έξι ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι Φαλέ, Γκιγιομέ, Παπαδημητρίου, Δημητριάδης, Μάρας και Μπατίστ αποχωρούν από την ομάδα, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Μιγκέλ Φαλέ, Μάθιου Γκιγιομιέ, Ζαχαρία Παπαδημητρίου, Φίλιππο Δημητριάδη, όπως και την διακοπή του δανεισμού του ποδοσφαιριστή Αλέξα Μάρας. Ο ποδοσφαιριστής Λέο Μπατίστ παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Νίκη Βόλου».