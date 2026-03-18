Οι επιθέσεις από το Ισραήλ συνεχίστηκαν με ένταση στη Βηρυτό την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 10 άτομα και καταστρέφοντας ένα 10ώροφο κτήριο κοντά στο κέντρο της πόλης. Αυτή η κλιμάκωση έρχεται ως συνέχεια του πολέμου Ισραήλ–Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, με τη σύγκρουση να έχει προκαλέσει πάνω από 900 θύματα στο Λίβανο και τον εκτοπισμό περισσότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίστηκαν με στοχεύσεις σε γέφυρες που συνδέουν το νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις μεταφορές του Χεζμπολάχ και των όπλων τους.

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση έχει προκαλέσει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες, με δεκάδες τραυματίες και σημαντικές καταστροφές στην Τύρο, ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ προειδοποίησαν τους πολίτες του νότου να εκκενώσουν τις περιοχές και ανέλαβαν στοχευμένες επιθέσεις εναντίον υποδομών του Χεζμπολάχ.

Ισραήλ: Στοχεύοντας την υποδομή της Χεζμπολάχ

Η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία συνεχίζει να επισημαίνει ότι οι επιθέσεις της στοχεύουν τις υποδομές του Χεζμπολάχ, όπως το χρηματοοικονομικό ίδρυμα Al-Qard Al-Hassan στη Βηρυτό, το οποίο χρησιμοποιείται από την οργάνωση για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές της Χεζμπολάχ καταδικάστηκαν από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως πιθανές πολεμικές παραβάσεις, καθώς οι υποδομές αυτές, αν και συνδεδεμένες με τη Χεζμπολάχ, αποτελούν πολιτικούς στόχους και όχι στρατιωτικούς.

Αντίστοιχα, η υποδομή των γέφυρων στον ποταμό Λιτάνι, η οποία συνδέει το νότιο Λίβανο με τον υπόλοιπο χώρα, καταστράφηκε, απομονώνοντας περαιτέρω τις νότιες περιοχές και διευκολύνοντας τις κινήσεις του Ισραήλ. Η δήλωση του Ισραήλ πως «η κατεδάφιση των γεφυρών ήταν για την αποτροπή της μεταφοράς όπλων και στρατευμάτων από τον Χεζμπολάχ» ενισχύει τη θέση ότι το Ισραήλ προσπαθεί να διασφαλίσει τη στρατηγική υπεροχή στη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ιράν: Αντεπίθεση με πυραύλους και ολική συμπλοκή στην ενέργεια

Στο Ιράν, η αντεπίθεση υπήρξε δυναμική, καθώς η χώρα απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Η πυραυλική επίθεση κατά του κοιτάσματος φυσικού αερίου Pars της χώρας ήταν μέρος της στρατηγικής για να πλήξει ζωτικής σημασίας ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή. Η QatarEnergy ανέφερε ότι η Ρασ Λαφάν (κεντρικός ενεργειακός κόμβος του Κατάρ) υπέστη σοβαρές ζημιές από ιρανικούς πυραύλους.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο το Ριάντ, ενώ το Κατάρ κατήγγειλε την επίθεση ως επικίνδυνη για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 5%, με το Brent Crude να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο ανησυχητική για τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Η ρητή κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης

Η απάντηση του Ιράν σε αυτές τις κινήσεις δείχνει την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να προστατεύσει τα συμφέροντά της στην περιοχή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει στοχευμένες επιθέσεις σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές που συνδέονται με τους αντιπάλους της. Παρά τις αντιδράσεις, το Ιράν παραμένει εκτεθειμένο σε νέες επιθέσεις εφόσον οι πετρελαϊκές και φυσικού αερίου υποδομές του είναι τώρα στο στόχαστρο.

Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να στοχεύει τέτοιες υποδομές σε όλη τη Μέση Ανατολή, με στόχο να αναδείξει τη στρατηγική σημασία του σε μια γεωπολιτική σκακιέρα που βρίσκεται υπό συνεχή πίεση.

Αυτή η συνεχιζόμενη κλιμάκωση έχει προκαλέσει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως τη διεύρυνση της ενεργειακής κρίσης και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο επικίνδυνη για τις διεθνείς αγορές και για τις σχέσεις Ιράν–Ισραήλ. Καθώς οι δύο χώρες συνεχίζουν την αντιπαράθεση, ο κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη αυτής της σύγκρουσης και τις παγκόσμιες συνέπειες που αναμένονται από τις στρατιωτικές τους κινήσεις.