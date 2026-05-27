Η γη της ελιάς έρχεται την Τετάρτη με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο όπου οι εντάσεις κορυφώνονται μέσα σε οικογένειες και σχέσεις που μοιάζουν έτοιμες να διαλυθούν.

Η Αλεξάνδρα δεν μπορεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη ότι η Χριστιάνα κι ο Σήφης είχαν επαφές και ο Παυλής αναλαμβάνει να ψάξει το παλιό κινητό μήπως βρει περισσότερα στοιχεία. Η Άννα μιλάει στη Βασιλική για την αλλόκοτη συμπεριφορά του Στάθη κι εκείνη παραξενεύεται.

Ο Μανώλης αποφασίζει να μην πάρει τον νόμο στα χέρια του και προσπαθεί να νουθετήσει τη γυναίκα που δέχεται κακοποίηση. Ο Παρασκευάς πείθει τον Λυκούργο και τη Χάιδω να κάνουν τραπέζι στον Μιχάλη και την Ισμήνη, αλλά το δείπνο καταλήγει σε φιάσκο, με τους δυο τους να μαλώνουν ξανά.

Ο Κωνσταντίνος πιέζει την Ισμήνη να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο και να οριστεί η συνεπιμέλεια. Ο Λεωνίδας κάνει μια προσπάθεια να μαλακώσει την Αναστασία, αλλά δεν τα καταφέρνει.

Ο ντετέκτιβ φωτογραφίζει τη Χριστιάνα και τον Αντώνη να μπαίνουν στο διαμέρισμα που νοικιάζει κι όλοι θεωρούν ότι τρέχει κάτι ερωτικό μεταξύ τους. Ο Λυκούργος κι η Χάιδω μαλώνουν, με αποτέλεσμα εκείνη να μαζέψει τα πράγματά της και να φύγει από το σπίτι.

