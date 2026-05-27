Ένα από τα «Patek Philippe» του Άντι Γουόρχολ πρόκειται να λάβει τα δικά του δεκαπέντε λεπτά στη επικείμενη δημοπρασία «Important Watches» του οίκου Christie’s που θα πραγματοποιηθεί στο Rockefeller Center στις 12 Ιουνίου. Με αρχική τιμή τις διακόσιες χιλιάδες δολάρια και με εύρος που φθάνει μέχρι και τα τετρακόσια χιλιάδες δολάρια, το ρολόι αναζητά τον επόμενο του ιδιοκτήτη.

Το Patek του Warhol δεν είναι το μόνο ρολόι με αξιοσημείωτη προέλευση στην δημοπρασία αυτή. Ο οίκος Christie’s την ίδια μέρα δημοπρατεί ένα ζευγάρι «Patek Philippe Tiffany & Co. Calatrava», παραγγελία του προέδρου Lyndon Baines Johnson, καθώς και ένα vintage «Cartier Tank Normale» του 1939, που συνδέεται με τον παραγωγό του “Gone With the Wind”, David O. Selznick.

Το Calatrava (Ref. 570) αποτελούσε μέρος μια ευρύτερης συλλογής πολύτιμων ρολογιών του Αμερικανού πολυσχιδή καλλιτέχνη της pop art, που έφθανε τα 313 κομμάτια. Ο Γουόρχολ υπήρξε ένας απαιτητικός συλλέκτης ρολογιών, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ρολόγια από μεγάλα ονόματα όπως οι Rolex, Cartier, Piaget και, φυσικά, Patek, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Μετά τον θάνατό του το 1987, τα 313 αυτά ρολόγια που βρέθηκαν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη στην East 66th Street προσφέρθηκαν στον οίκο Sotheby’s τον επόμενο χρόνο σε μια ιστορική 10ήμερη δημοπρασία.

Το συγκεκριμένο ρολόι, μοναδικό σε κυκλοφορία, Patek προσφέρθηκε για πρώτη φορά στην προαναφερθείσα δημοπρασία του Οίκου Sotheby’s το 1988. Κυκλοφόρησε αρχικά από τον οίκο υψηλής ωρολογοποιίας το 1938 και το Ref. 570 ήταν ο μεγαλύτερος διάδοχος του πρωτοποριακού Ref. 96 που κυκλοφόρησε το 1932.

Το Ref. 96 πήρε σχεδιαστικά στοιχεία από το μινιμαλιστικό κίνημα Bauhaus και καθιέρωσε το κομψό DNA που θα διαπερνούσε όλα τα επόμενα ρολόγια της Patek. Το Ref. 570 διατηρεί το ίδιο εκλεπτυσμένο στυλ, αλλά διαθέτει κάσα 35,5 mm αντί για κάσα 31 mm όπως το Ref. 96. Με τις αναλογίες να θεωρούνται μεγάλες εκείνη την εποχή.

Το ρολόι της δημοπρασίας παρέμεινε στην παραγωγή μέχρι το 1972, με παραλλαγές σε μέταλλα και καντράν με την πάροδο των ετών. Πρόκειται για ένα ρολόι κατασκευασμένο από κίτρινο χρυσό, με ασημένιο καντράν και τυπωμένους κίτρινο-χρυσούς δείκτες.

Το ρολόι πωλούνταν από την «Hausmann & Co.» και ως εκ τούτου φέρει την υπογραφή του Ιταλού λιανοπωλητή κάτω από το όνομα Patek στη θέση 6 η ώρα. Έχοντας ιδρυθεί στη Ρώμη το 1794, η «Hausmann & Co.» παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρισμένους κατασκευαστές ρολογιών στον κόσμο. Το εν λόγω ρολόι είχε προσφερθεί και πάλι από τον οίκο Christie’s το 2021, και δημοπρατήθηκε έναντι του ποσού των 150 χιλιάδων δολαρίων.