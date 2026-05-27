Μια άγνωστη και δραματική πτυχή των παιδικών του χρόνων αποκάλυψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, περιγράφοντας τη στιγμή που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από μια από τις μεγαλύτερες ιστορικές προκλήσεις της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στο vidcast «Rainbow Mermaids», γύρισε τον χρόνο πίσω στο 1940 και μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία από την ιταλική επίθεση στο λιμάνι των Κυκλάδων, γεγονός που χαράχτηκε ανεξίτηλα στη μνήμη του.

Ο ίδιος εξήγησε πώς βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης μαζί με την οικογένειά του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ήμουν μπροστά στον τορπιλισμό της Έλλης στην Τήνο. Η μητέρα μου ήτανε… προσκυνούσε πάντα κάθε Δεκαπενταύγουστο. Και εκείνο το Δεκαπενταύγουστο ήμουνα μαζί της».

Η στιγμή της ιταλικής επίθεσης και ο πανικός στην παραλία

Η συνέχεια της περιγραφής του αποτυπώνει ανάγλυφα την ένταση και τον τρόμο που επικράτησε στο νησί, καθώς οι θρησκευτικοί εορτασμοί μετατράπηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνικό πολέμου.

«Και σκάει η τορπίλη των Ιταλών, και τρέμουν τα σίδερα από πάνω, και τρέχουμε εμείς στην παραλία πανικόβλητοι. Χαμός έγινε τότε», συμπλήρωσε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ανακαλώντας τις έντονες εικόνες φυγής και την αναστάτωση των πιστών που είχαν συγκεντρωθεί για το προσκύνημα της Παναγίας.