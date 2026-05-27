Ένα απίστευτο περιστατικό κλήθηκε να διερευνήσει η αστυνομία, καθώς ένας σκύλος πυροβόλησε γυναίκα στο φανάρι.

Η απίστευτη είδηση προέρχεται από το Scottsbluff της Νεμπράσκα και ευτυχώς η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, καθώς τραυματίστηκε ελαφρώς στο χέρι.

Η αμερικανική ιστοσελίδα wdbj7.com έγραψε ότι ο σκύλος επέβαινε στο όχημα του ιδιοκτήτη του, το οποίο ήταν σταματημένο στο φανάρι. Ο άνδρας είχε τον σκύλο στα πίσω καθίσματα, όπως και την καραμπίνα του, η οποία ήταν γεμάτη και οπλισμένη.

Τότε, το ζώο πήδηξε για να αλλάξει θέση και με κάποιο τρόπο πάτησε τη σκανδάλη, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει.

Τα σκάγια διαπέρασαν το τζάμι του οχήματος και πέτυχαν το χέρι της γυναίκας, η οποία επίσης είχε σταματήσει στο φανάρι, περιμένοντας να ανάψει πράσινο για να συνεχίσει την πορεία της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ στον ιδιοκτήτη του ζώου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το γεγονός ότι απαγορεύονται τα οπλισμένα όπλα μέσα σε οχήματα.