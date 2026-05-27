Σημαντικές ανακατατάξεις φέρνουν οι τελευταίες αποφάσεις στην ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης. Υπό την προεδρία του Μιχάλη Πικραμμένου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης ολοκλήρωσε τις κρίσεις του, προάγοντας επτά έμπειρους παρέδρους στον βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας.



Η επίσημη λίστα με τα ονόματα των δικαστών που αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα στο Ανώτατο Δικαστήριο περιλαμβάνει τους: Τρισεύγενη Βαρουφάκη, Ελένη Μουργιά, Νικόλαο Μαρκόπουλο, Θεοδώρα Ζιάμου, Όλγα-Μαρία Βασιλάκη, Χαράλαμπο Κομνηνό και Μαρία Μπαμπίλη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει άμεσα το έργο του ΣτΕ.