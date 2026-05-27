Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή 400.000 σέκελ (περίπου 120.000 ευρώ) σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία για την εξαφάνιση της 9χρονης Χάιμνοτ Κασάο.

Το κορίτσι με καταγωγή από την Αιθιοπία έμενε σε κέντρο υποδοχής στο Σαφέντ και εξαφανίστηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2024, γύρω στις 7.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, είχε βγει με φίλους της να μοιράσουν φυλλάδια για έναν από τους υποψηφίους στις δημοτικές εκλογές της πόλης. Στις 10 το βράδυ η αστυνομία ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της, αλλά η ουσιαστική αναζήτησή της ξεκίνησε 40 ώρες μετά την εξαφάνιση.

Τότε, η αστυνομία επιστράτευσε ελικόπτερο να συνδράμει στις έρευνες και 1.800 εθελοντές συμμετείχαν στην αναζήτηση του κοριτσιού.

Η 9χρονη Χάιμνοτ Κασάο

Ένα μήνα μετά την εξαφάνιση της Κασάο, η αστυνομία ανέφερε ότι είχε διερευνήσει όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης και δεν είχε κανένα στοιχείο σχετικά με την εξαφάνισή της.

Ωστόσο, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και έχει δημιουργήσει αντιδράσεις στο Ισραήλ, πέραν των κατηγοριών ότι η αστυνομία δεν έδρασε νωρίτερα, επειδή το παιδί καταγόταν από άλλη χώρα.

Η 9χρονη εξαφανίστηκε σε δρόμο, όπου λίγα χρόνια πριν είχαν γίνει δύο καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο συγκεκριμένο σημείο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι είχε συμβεί τότε.

The Aliyah and Integration Ministry and the Jewish Agency announced that they will allocate a budget of approximately 400,000 shekels for a new public campaign to raise awareness in the search for Haymanut Kasau.https://t.co/dg9cYiBE0S — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) May 27, 2026

Επίσης, το καλοκαίρι του 2025 συνελήφθη ένας άνδρας από τη Μπεερσέβα, κατηγορούμενος ότι εμπλέκεται σε απόπειρα απαγωγής παιδιού κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε η 9χρονη.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2025, η αστυνομία παρέτεινε την προφυλάκισή του μετά από κοινωνική κατακραυγή και έκτοτε ανακοίνωσε ότι ερευνά τυχόν εμπλοκή του στην εξαφάνιση της Χάιμνοτ Κασάο.