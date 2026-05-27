Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ εκτυλίχθηκε στην Αριζόνα, με πρωταγωνίστρια μια 38χρονη μητέρα, η οποία αφαίρεσε τη ζωή των δύο ανήλικων παιδιών της πριν αυτοκτονήσει. Όλα ξεκίνησαν από ένα τυφλό ξέσπασμα ζήλιας, το οποίο οδήγησε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα που κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί.



Η Αντρέα Κλαρίς Ντέιβις, θολωμένη από την υποψία ότι ο σύζυγός της την απατούσε, πήγε σε αθλητικό μπαρ στο Γκλέντεϊλ λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί εντόπισε τον 39χρονο σύζυγό της μαζί με μια 36χρονη γυναίκα. Χωρίς να διστάσει, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε εναντίον τους, τραυματίζοντας τη γυναίκα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της. Το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.



Η απόλυτη φρίκη όμως συνεχίστηκε στο σπίτι της οικογένειας. Η 38χρονη επέστρεψε εκεί και έστειλε ένα ανατριχιαστικό μήνυμα στο κινητό του συζύγου της, ο οποίος βρισκόταν ήδη με τους αστυνομικούς στο σημείο της πρώτης επίθεσης. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φρικιαστική φωτογραφία του ενός παιδιού να αιμορραγεί στο κεφάλι. Έντρομος ο πατέρας ειδοποίησε τις αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σπίτι στο Φοίνιξ.



Οι αστυνομικοί έσπασαν την πόρτα και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, αντικρίζοντας νεκρά τα δύο παιδιά, τον 10χρονο Όστιν και το μόλις 18 μηνών βρέφος Αντόλαν, καθώς και την ίδια τη μητέρα.

Σύμφωνα με την καλύτερη φίλη της δράστιδας, η 38χρονη είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο εξαιτίας της εξωσυζυγικής σχέσης του άνδρα της με συναδέλφό του. Η ίδια φέρεται να ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο σύζυγός της την απειλούσε ότι θα την εγκαταλείψει, αφήνοντάς την σε κατάσταση απόγνωσης.



Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συνθέσει το πλήρες παζλ της τραγωδίας που ξεκληρίσε την οικογένεια, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post.