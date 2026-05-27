Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις Δύσης και Πεκίνου μετά από σοβαρό αεροναυτικό επεισόδιο, κατά το οποίο ο κινεζικός στρατός κινητοποίησε εσπευσμένα ισχυρές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις για να εκδιώξει ολλανδική φρεγάτα. Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η φρεγάτα εισήλθε παράνομα στα διαφιλονικούμενα νησιά Παρασέλ, προκαλώντας την άμεση στρατιωτική αντίδραση.



«Ελικόπτερα που απογειώνονται από αεροπλανοφόρα έχουν επανειλημμένα απογειωθεί και «παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Κίνας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Ζάι Σιτσέν, εκπρόσωπος της Διοίκησης Νότιας Περιφέρειας του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας.



«Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και καλούμε επίσημα την ολλανδική πλευρά να σταματήσει αμέσως τις παραβατικές και προκλητικές πράξεις της», δήλωσε ο Ζάι, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός στρατός θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και ασφάλεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

A helicopter of the Chinese navy approached the Netherlands’ warship while on its way to Manila, the Dutch ship’s commanding officer said on Friday.



Read more:https://t.co/mw8pR3McR9 — GMA News (@gmanews) May 22, 2026