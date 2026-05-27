Τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, αλλά και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του φαινομένου που οι Αρχές περιγράφουν ως «εγκληματικό τουρισμό», διακρίβωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άνδρες και μία γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, καθώς και πλαστογραφία.

Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, πρόκειται για τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 40, 33 και 26 ετών, καθώς και για μία 23χρονη Ελληνίδα, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.

Ο 40χρονος φέρεται να ήταν το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος και βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα για υποθέσεις διαρρήξεων σε πολυτελείς κατοικίες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με διεθνείς αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης ταξίδευαν από χώρες του χώρου Σένγκεν προς την Ελλάδα, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες ελέγχου κατά την άφιξή τους.

Παράλληλα, στην οργάνωση φέρονται να συμμετείχαν και άτομα που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτά τα πρόσωπα φέρεται να καθοδηγούσαν τα μέλη που έρχονταν από το εξωτερικό και να τους παρείχαν τα μέσα για να πραγματοποιούν τις διαρρήξεις.

Νοικιασμένα οχήματα, πλαστά έγγραφα και Airbnb

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες χρησιμοποιούσαν νοικιασμένα οχήματα, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, μάσκες και γάντια, ενώ διέμεναν σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία νοικιάζονταν με στοιχεία τρίτων προσώπων.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν εφαρμογές μεταφοράς, ενώ πριν από κάθε διάρρηξη επιτηρούσαν τις κατοικίες-στόχους, ώστε να βεβαιωθούν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν.

Έμπαιναν στα σπίτια χωρίς ίχνη παραβίασης

Οι Αρχές αναφέρουν ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν τεχνογνωσία στη διάρρηξη κατοικιών και κατάφερναν να εισέρχονται στα σπίτια χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Από τις κατοικίες αφαιρούσαν κυρίως πολύτιμα ρολόγια και άλλα τιμαλφή, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν σε κλεπταποδόχους.

Ο ρόλος του 40χρονου και της 23χρονης

Κατά την αστυνομική έρευνα, ο 40χρονος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και στη λειτουργία της οργάνωσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να έλεγχε τις ροές αλλοδαπών στην Ελλάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και την παράνομη απόκτηση εσόδων.

Ειδικότερα, φέρεται να φρόντισε για την άφιξη του 33χρονου και του 26χρονου στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους, με τη βοήθεια της 23χρονης, τα απαραίτητα εργαλεία και την υποστήριξη για τη διάπραξη της κλοπής.

Τι βρέθηκε στο σπίτι της 23χρονης

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της 23χρονης εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, διαβατήριο με τα στοιχεία του φερόμενου αρχηγικού μέλους, έγγραφα αποστολής χρημάτων, καθώς και επώνυμες γυναικείες τσάντες και κοσμήματα.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης της οργάνωσης.

Ρολόγια αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Μέχρι στιγμής έχει εξιχνιαστεί μία περίπτωση διακεκριμένης κλοπής, με φυσικούς αυτουργούς τον 33χρονο και τον 26χρονο.

Η διάρρηξη σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 σε πολυτελή κατοικία στην Αττική, από την οποία αφαιρέθηκαν πολυτελή ρολόγια συνολικής αξίας άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης.

Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή των ίδιων προσώπων και σε άλλες διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της διασυνοριακής εγκληματικότητας.