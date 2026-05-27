Μια πρωτοφανής δημογραφική στροφή βιώνει η Μεγάλη Βρετανία, με τα επίσημα στοιχεία να αποκαλύπτουν ραγδαίες αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού, την ώρα που οι συνολικές γεννήσεις κατακρημνίζονται στα επίπεδα του 1976. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό των νεογέννητων που έχουν τουλάχιστον έναν γονέα γεννημένο στο εξωτερικό άγγιξε το ιστορικό 40,2% το περασμένο έτος, καταγράφοντας άνοδο από το 39,5% του 2023. Για να γίνει αντιληπτή η δυναμική της τάσης, το αντίστοιχο ποσοστό το 2008 βρισκόταν μόλις στο 30,1%.



Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από 235.000 γεννήσεις, σε ένα σύνολο περίπου 585.000, αφορούν οικογένειες μεταναστών. Η Ινδία αναδεικνύεται ως η πρώτη χώρα προέλευσης, καθώς οι Ινδές μητέρες έφεραν στον κόσμο 27.601 μωρά στην Αγγλία και την Ουαλία κατά το 2025. Ακολουθούν το Πακιστάν με περισσότερες από 22.000 γεννήσεις, η Νιγηρία με 15.500 και η Ρουμανία με 10.600, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης το Μπαγκλαντές, η Πολωνία, η Γκάνα και το Αφγανιστάν.



Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με μια δραματική υποχώρηση των γεννήσεων, οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,6% μέσα σε έναν χρόνο. Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας υποχώρησε στο 1,39 παιδιά ανά γυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τη δεκαετία του 1930. Οι δημογράφοι τονίζουν ότι απαιτείται δείκτης 2,1 για τη διατήρηση του πληθυσμού χωρίς τη συμβολή της μετανάστευσης, ένα όριο που η χώρα έχει να δει από το 1972.



Αυτή η γήρανση του πληθυσμού προκαλεί έντονο προβληματισμό για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών. Οι κρατικές δαπάνες διοχετεύονται πλέον δυσανάλογα προς την υγειονομική περίθαλψη και τις συντάξεις, καθώς οι ηλικιωμένοι πολίτες έχουν αυξημένες ανάγκες. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των εργαζομένων που χρηματοδοτούν το σύστημα συρρικνώνεται επικίνδυνα.



Το Γραφείο Προϋπολογισμού προειδοποιεί για σοβαρές μακροπρόθεσμες δημοσιονομικές συνέπειες, προβλέποντας εκτίναξη του δανεισμού τις επόμενες δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ παρενέβη δημόσια, ζητώντας ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος πρόνοιας και προειδοποιώντας ότι το τρέχον μοντέλο των συντάξεων είναι μακροπρόθεσμα μη βιώσιμο.



«Όλο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά ο βρετανικός λαός γνωρίζει κατά βάθος την ανάγκη να γίνει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.