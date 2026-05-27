Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε φορτηγό πλοίο που διαχειρίζεται η νοτιοκορεατική ναυτιλιακή εταιρεία HMM στα Στενά του Ορμούζ περιλάμβανε πιθανόν ιρανικό πύραυλο εναντίον πλοίων.

Η ιρανική πρεσβεία στη Σεούλ δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Το υπουργείο έκανε την εκτίμηση αυτή σε συνέντευξη Τύπου, όπου ανακοίνωσε το αποτέλεσμα κυβερνητικής έρευνας για την επίθεση η οποία σημειώθηκε στις 4 Μαΐου στο πλοίο ξηρού φορτίου, που προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές στα ύφαλα της πρύμνης.

«Διάφορα στοιχεία δείχνουν προς το Ιράν», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Παρκ Γιουν-τζου, προσθέτοντας πως η Σεούλ δεν έχει ακόμη εξακριβώσει οριστικά ποιος ευθύνεται ή αν η επίθεση έγινε εκ προθέσεως.

Η αστυνομία εξέτασε θραύσματα από αντικείμενα αγνώστων στοιχείων που βρέθηκαν μέσα στο πλοίο μετά την επίθεση στο σκάφος.

Η ανάλυση έδειξε πως το πλοίο, το Namu, δέχθηκε επίθεση δύο φορές, και ενώ η πρώτη κεφαλή δεν εξερράγη, η δεύτερη εξερράγη.

Συστατικά των θραυσμάτων υποδηλώνουν ότι τα αντικείμενα κατασκευάστηκαν πιθανόν στο Ιράν, ανέφερε το υπουργείο.

«Οι κινητήρες τους είναι παρόμοιοι με στροβιλοκινητήρες που κατασκευάζονται στο Ιράν», είπε ο Παρκ, σημειώνοντας πως ένα συστατικό είχε διακριτικά που φαίνεται να ανήκουν σε Ιρανό κατασκευαστή.

Οι κεφαλές έμοιαζαν με εκείνες που χρησιμοποιούνται σε ιρανικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Noor ή Qader, είπε ο Παρκ.

Η Νότια Κορέα θα καλέσει τον Ιρανό πρεσβευτή για να του κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να διαβιβάσει μήνυμα διαμαρτυρίας, είπε. Η Σεούλ θα απαιτήσει επίσης από το Ιράν να λάβει υπεύθυνα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει την επανάληψη ενός παρόμοιου συμβάντος, πρόσθεσε ο Παρκ.

Ο υπουργός αρνήθηκε να προβεί σε εκτιμήσεις γιατί ένα νοτιοκορεατικό πλοίο θα ετίθετο στο στόχαστρο, λέγοντας πως η Σεούλ δεν μπορεί να εξακριβώσει την πρόθεση χωρίς πρόσβαση στη διαδικασία λήψης απόφασης του επιτιθέμενου.

Αξιωματούχος της Νότιας Κορέας στον τομέα της άμυνας δήλωσε, ωστόσο, ότι από ναυτική οπτική, η εκτόξευση δύο πυραύλων υποδηλώνει πρόθεση να προκληθεί ζημιά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε λίγο μετά το συμβάν ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυρά εναντίον του νοτιοκορεατικού σκάφους και κάλεσε τη Σεούλ να συμμετάσχει στις υπό τις ΗΠΑ προσπάθειες να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πλοίων από το στενό.

Η Τεχεράνη είχε αρνηθεί κάθε ευθύνη για την επίθεση.