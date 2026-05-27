Ο Νταν Γκρίνι, ο σεναριογράφος που προέβλεψε την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα επεισόδιο του 2000 της σειράς «The Simpsons», ανακοίνωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ.

Ο βραβευμένος με Emmy τηλεοπτικός σεναριογράφος -ο οποίος αυτοαποκαλείται «ο προφήτης»- ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του 2028 σε βίντεο στο Instagram.

Φορώντας στολή μάγου με ρόμπα και γκρίζα γενειάδα, ο Γκρίνι επέκρινε τους Δημοκρατικούς, τους Ρεπουμπλικάνους, την κυβέρνηση Τραμπ και τους δισεκατομμυριούχους στην αρχή του βίντεο.

«Ο Τραμπ, ο Βανς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο 61χρονος Γκρίνι. «Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς», ανέφερε.

Ο Γκρίνι είπε ότι εύχεται να μπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η χώρα «αλλά δεν είναι δικηγόρος». «Είμαι απλώς ένας αυτοαποκαλούμενος προφήτης που πήγε στη Νομική Σχολή, αποφοίτησε, πέρασε τις εξετάσεις… Περιμένετε! Είμαι δικηγόρος!».

Στη συνέχεια έβγαλε τη στολή του μάγου για να αποκαλύψει το ξυρισμένο πρόσωπό του και ένα κοστούμι. «Μπορώ να γίνω πολιτικός», είπε ο Γκρίνι. «Θα θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος. Το μότο μου: “Αμερική για όλους”. Ας το κάνουμε», σημείωσε.

Ο σεναριογράφος φαίνεται να κατεβαίνει ανεξάρτητος σε μια «προοδευτική Ρεπουμπλικανική» πλατφόρμα που υποστηρίζει την καθολική υγειονομική περίθαλψη και την επιστροφή στην ηθική, σύμφωνα με τη σελίδα του στο Instagram.

Ο Γκρίνι είναι περισσότερο γνωστός για την πρόβλεψη της υποψηφιότητας του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο 16 χρόνια πριν συμβεί, με μια ιστορία των Simpsons που δείχνει τη Λίζα Σίμσον να γίνεται πρόεδρος και να κληρονομεί οικονομικά προβλήματα από μια τότε φανταστική προεδρία με επικεφαλής τον Τραμπ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.