Εκτέθηκε η ΕΠΟ

Δεν πέρασε τελικά, όπως αναμενόταν άλλωστε, η αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, είχε ενδιαφέρον όμως το τι ψήφισε η κάθε ομάδα και ειδικά η ΕΠΟ. Έπειτα από ένα πρωτάθλημα που κράτησε αγωνία όλους τους φιλάθλους μέχρι το τέλος, με τα πλέι οφ να είναι ξεκάθαρο πλέον ότι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Σαν να λέει δηλαδή ότι δεν της άρεσε το πρωτάθλημα. Μια ψήφος που εκθέτει τη διοίκηση Γκαγκάτση, η οποία δίνει δικαιώματα για διάφορα σχόλια στηρίζοντας αυτή την πρόταση.

Ό,τι πει ο Μεντιλίμπαρ

Τα μεταγραφικά έχουν έρθει σε πρώτο πλάνο στον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν συγκεκριμένα ονόματα. Δεν είναι επίσης τυχαίο το γεγονός ότι πρόκειται για παίκτες που αγωνίζονται στο ισπανικό πρωτάθλημα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που κάνει τις εισηγήσεις και η διοίκηση είναι διατεθειμένη να στηρίξει τις επιλογές του, δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο πως ποτέ δεν υπήρχε καμία δεύτερη σκέψη για τον Ισπανό τεχνικό και το μέλλον του. Ο Μαρινάκης έχει στηρίξει τον «Μέντι» όσο κανέναν άλλο προπονητή και αυτό θα φανεί και στις μεταγραφές που θα γίνουν.

Νέα ευκαιρία στον Αντρέ Λουίς

Ενδιαφέρον δεν έχει μόνο το ποιοι παίκτες θα έρθουν στον Ολυμπιακό αλλά και το ποιοι θα φύγουν, με τον Αντρέ Λουίς να μην είναι ανάμεσα σε αυτούς. Μπορεί ο Πορτογάλος εξτρέμ να μην έδειξε πολλά μετά την απόκτησή του τον Ιανουάριο, ο Μεντιλίμπαρ όμως πιστεύει σε αυτόν και βλέπει ότι έχει τη σωστή νοοτροπία. Ο Αντρέ Λουίς αντιλαμβάνεται ότι οι ερυθρόλευκοι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του, έχει μεγάλη διάθεση για δουλειά και όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας καθώς στον Πειραιά πιστεύουν πως θα είναι καλύτερος τη νέα σεζόν, έχοντας προσαρμοστεί πλήρως και έχοντας κάνει προετοιμασία με την ομάδα.

Έτοιμος για… μετανάστευση

Σε ομάδα του εξωτερικού, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξης Καλογερόπουλος που αναμένεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Το συμβόλαιό του λήγει στις 30 Ιουνίου, πρόταση για την ανανέωσή του δεν του έχει γίνει, ενδιαφέρον υπήρξε και από κάποιες ελληνικές ομάδες, ο ίδιος όμως είχε ως προτεραιότητα το εξωτερικό καθώς πιστεύει ότι είναι έτοιμος για αυτή την εμπειρία. Και όλα δείχνουν πως θα τη ζήσει αυτή την εμπειρία, καθώς άνθρωποι του περιβάλλοντός του υποστηρίζουν πως είναι κοντά σε συμφωνία με ομάδα του εξωτερικού.

Αναμονή για Πινέδα

Μετά το Μουντιάλ αναμένονται οι εξελίξεις στην ΑΕΚ με τον Ορμπελίν Πινέδα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το 2027. Οι κιτρινόμαυροι φυσικά θέλουν να το ανανεώσουν και έχουν ενημερώσει σχετικά τον μάνατζερ του Μεξικανού χαφ, ο οποίος όμως θέλει να περιμένει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχοντας κλείσει τα 30 του χρόνια, ο Πινέδα ξέρει πως το επόμενο συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι βασικά το τελευταίο καλό και γι’ αυτό θέλει να περιμένει για να δει τι προτάσεις μπορεί να προκύψουν μετά το Μουντιάλ. Οι σχέσεις του με τον Μάριο Ηλιόπουλο είναι εξαιρετικές πάντως και ξέρει πως στην ΑΕΚ τον θέλουν όλοι και θα του κάνουν και αύξηση για να ανανεώσει.

Αλλαγή στα μεταγραφικά του Άρη

Απόλυτη σιωπή από τον Άρη σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο εμφάνισης νέου επενδυτή, με τους Καρυπίδη και Γρηγορίου να προχωρούν τον σχεδιασμό για τα μεταγραφικά. Και θα υπάρχει μια σημαντική αλλαγή, λένε στη Θεσσαλονίκη, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια: Θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην ελληνική αγορά, στην απόκτηση παικτών που προέρχονται από το ελληνικό πρωτάθλημα. Με τους ξένους άλλωστε δεν είδαν προκοπή οι κίτρινοι. Έβγαιναν στην Ευρώπη αλλά αποκλείονταν από τα προκριματικά τα τελευταία χρόνια. Αποφάσισαν επομένως να το… πάρουν αλλιώς φέτος, με δεδομένο πως και τα έσοδα της ΠΑΕ θα είναι λιγότερα.