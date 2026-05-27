Μια αγγελία εργασίας για τη φύλαξη και βοσκή 3.000 προβάτων σε έκταση περίπου 2.000 εκταρίων στη βόρεια Κίνα και συγκεκριμένα στην Αυτόνομη Περιοχή της Εσωτερικής Μογγολίας, έγινε πρόσφατα viral στη χώρα, προσελκύοντας κυρίως το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων.

Η αγγελία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, και αναζητούσε ένα ζευγάρι βοσκών που θα αναλάμβανε εργασία σε ράντσο περίπου 300 χιλιόμετρα από την πόλη Xilinhot. Η θέση πρόσφερε μηνιαίο μισθό 16.000 γουάν (περίπου 2.400 δολάρια), καθώς και διαμονή και διατροφή, με την προϋπόθεση ότι οι εργαζόμενοι θα παραμένουν στο ράντσο όλο τον χρόνο.

Ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα της Εσωτερικής Μογγολίας ανέρχεται περίπου στα 5.000 γουάν, ενώ στον δημόσιο τομέα στα 10.000, γεγονός που εξηγεί και το έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε η αγγελία.

Η εταιρεία ανέφερε στα σχόλια της ανάρτησης ότι έλαβε χιλιάδες αιτήσεις από ζευγάρια αλλά και μεμονωμένους υποψηφίους που εργάζονται σε μεγάλες πόλεις. Από τα 14 ζευγάρια που προκρίθηκαν για συνεντεύξεις μέσω βίντεο, περισσότερα από τα μισά είχαν γεννηθεί μετά το 1990. Τελικά, επιλέχθηκε ένα ζευγάρι από τη βόρεια Κίνα, γεννημένο τη δεκαετία του 1980, το οποίο διαθέτει εμπειρία στην κτηνοτροφία και ξεκίνησε εργασία με ετήσιο συμβόλαιο από τις 9 Μαΐου.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, ο Ζουό, εξήγησε ότι ο ρόλος περιλαβάνει τη φυσική εργασία της βοσκής, τη σίτιση, καθώς και οργανωτικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εργασία είναι πιο εύκολη το καλοκαίρι, καθώς τα πρόβατα βόσκουν ελεύθερα. Ωστόσο, τον σχεδόν εξάμηνο χειμώνα οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν έως και τους -40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι εργαζόμενοι πρέπει να ταΐζουν το κοπάδι δύο φορές την ημέρα και να μεταφέρουν εκατοντάδες σάκους ζωοτροφών, βάρους περίπου 200 κιλών ο καθένας. Σε ορισμένες περιοχές το σήμα κινητής τηλεφωνίας είναι αδύναμο ή ανύπαρκτο, ενώ η ανθρώπινη επαφή είναι περιορισμένη.

Η αγγελία έγινε γρήγορα viral, με το σχετικό hashtag να συγκεντρώνει πάνω από 44 εκατομμύρια προβολές, ενώ βίντεο στο Douyin ξεπέρασε τις 50.000 αντιδράσεις. Χρήστες σχολίασαν πως πρόκειται για μια ευκαιρία απόδρασης από την πίεση της πόλης, ενώ άλλοι τόνισαν τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και την απομόνωση που συνοδεύει μια δουλειά σε μια μεγάλη πόλη.

Ένας χρήστης έγραψε: «Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάμε ομάδα; Θέλω πραγματικά να ξεφύγω από το χάος της πόλης».

«Ο σύζυγός μου και εγώ θέλουμε να πάμε», ανέφερε ένας άλλος. «Το εργοστάσιό μας έκλεισε και χρειαζόμαστε δουλειά για να αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Είμαστε διατεθειμένοι να αντέξουμε δυσκολίες και μοναξιά. Έχουμε έναν σκύλο που θα παίρναμε μαζί μας, καθώς και εμπειρία στη διαχείριση ράντσου που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη».

Παρά το έντονο ενδιαφέρον, αρκετοί υποψήφιοι που ενημερώθηκαν για τις απαιτήσεις της θέσης αναθεώρησαν, συνειδητοποιώντας τη δυσκολία της διαχείρισης ενός τόσο μεγάλου κοπαδιού και τις απαιτητικές καθημερινές υποχρεώσεις φροντίδας.

Τοπικός υπεύθυνος προσλήψεων από την περιοχή Ordos σημείωσε ότι, παρότι ο μισθός φαίνεται ελκυστικός, η εργασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, με περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης και δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, καθώς οι εργασίες συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το Sixth Tone.