Σκληρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο μήνυμά του για τη Γιορτή των Θυσιών (Εΐντ αλ-Αντχά), που γιορτάζεται σήμερα, έξω από το Μεγάλο Τζαμί Τσάμλιτζα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε εκτενώς στη Γάζα και την Παλαιστίνη, κάνοντας λόγο για ενότητα του μουσουλμανικού κόσμου και δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου «θα πάρει το μάθημα που του αξίζει».

Μετά τη συμμετοχή του στην προσευχή για τη Γιορτή των Θυσιών, ο Τούρκος πρόεδρος απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τους πιστούς και ευχήθηκε υγεία και ομόνοια στον μουσουλμανικό κόσμο.

«Είθε ο Αλλάχ να μας αξιώσει να φτάσουμε σε πολλές ακόμη γιορτές με υγεία, ευημερία και αγαλλίαση. Είθε η ενότητά μας και η συνοχή μας να είναι αιώνιες. Αυτή η ενότητα και η αλληλεγγύη να συνεχιστούν, αν θέλει ο Θεός, μέχρι την Ημέρα της Κρίσης», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει»

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε προσωπικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το τέμενος, δήλωσε:

«Όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη και στη Γάζα αποτελούν για εμάς σε αυτή τη γιορτή μια ξεχωριστή στάση και μια ξεχωριστή δοκιμασία. Πιστεύω ότι αυτός ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου θα πάρει το μάθημα που του αξίζει απέναντι στους μουσουλμάνους του κόσμου. Ελπίζουμε να δούμε αυτή την αντίδραση το συντομότερο δυνατό και να τη ζήσουμε όλοι μαζί. Περιμένουμε 4 έως 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το βιώσουν προσωπικά. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και συμπαραστάτης μας. Η Γιορτή των Θυσιών να γίνει αφορμή για την ενότητα του ισλαμικού κόσμου».