Σε χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο προχώρησε η Νανά Παλαιτσάκη, επιλέγοντας να επικοινωνήσει η ίδια το γεγονός με ένα βίντεο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Φορώντας έναν ιατρικό επίδεσμο που καλύπτει το κεφάλι και τον λαιμό, εξήγησε την κατάσταση από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ανάρτησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η εμφάνισή μου είναι λίγο εκκεντρική, διότι συμβαίνει κάτι το οποίο ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας».

Η απόφαση για το χειρουργείο ξεκίνησε από ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα, το οποίο την οδήγησε αρχικά στο νοσοκομείο. Η ίδια περιέγραψε τη διαδρομή μέχρι την επέμβαση, λέγοντας:

«Πριν από ένα χρονικό διάστημα, είχα επισκεφθεί το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς γιατί είχα κάτι το οποίο με ενοχλούσε στο τριχωτό της κεφαλής και αποφάσισα να πάω να με δει ο διευθυντής μικροχειρουργικής πλαστικής χειρουργικής εγκαυμάτων και αναφοράς μελανώματος. Εκεί, λοιπόν, μου πρότεινε ότι πρέπει αυτό, όπως είπα, να το βγάλουμε και έτσι κανονίσαμε να γίνει εξαγωγή αυτού του του θέματος».

Από την αφαίρεση στην αισθητική διόρθωση

Κατά τη διάρκεια των ιατρικών συναντήσεων για το αρχικό πρόβλημα, προέκυψε η ιδέα για μια επιπλέον παρέμβαση, με την ίδια να αναφέρει τους λόγους που την ώθησαν στην ανόρθωση λαιμού:

«Μετά, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έκανα με τον γιατρό, επειδή είχα ένα θέμα με τη χαλάρωση του λαιμού μου, σκέφτηκα ότι και φυσικά είδα τα διαπιστευτήριά του τα οποία είναι εξαιρετικά ότι αφού με ενοχλεί, τι καλύτερο από το να προχωρούσα σε μία επέμβαση. Έγινε με τοπική αναισθησία, μιλούσαμε με τον γιατρό, κράτησε το χρονικό διάστημα εκείνο που έκρινε ο γιατρός για να γίνει αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει».

Η Νανά Παλαιτσάκη βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης και δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τα πρώτα ορατά αποτελέσματα της διαδικασίας:

«Είμαι μερικές μέρες μετά το χειρουργείο. Όπως βλέπετε, φυσικά φοράω αυτόν τον επίδεσμο, όμως πολύ σύντομα θα μπορώ να λουστώ και ήδη φαίνεται, αν και είναι πολύ πρόσφατο, ήδη φαίνεται η διαφορά που έχει δημιουργηθεί σε αυτή την περιοχή.

Ο γιατρός δεν πείραξε καθόλου την περιοχή από εδώ και πάνω (το άνω μέρος του προσώπου), άρα λοιπόν μιλάμε για διόρθωση που έγινε μόνο, μόνο σε αυτό το σημείο του προσώπου. Αφαίρεσε αυτή τη χαλάρωση που με ενοχλούσε και επειδή σκέφτηκα ότι όταν κάποιος θέλει κάτι πάρα πολύ και τον ενοχλεί, μπορεί να το κάνει».