Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (Centcom), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν η συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Το Ανώτατο Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «κλείνουν» για τη ναυσιπλοΐα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις» του μνημονίου εκεχειρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αφορούν «στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες» εντός της συμφωνημένης ζώνης ασφαλείας και προειδοποιεί ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε «φιλικά και συντονισμένα» πλοία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν.

Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

«Δεν έχουμε ενδείξεις ότι το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι επαφές με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, υπογραμμίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται ήδη επί του πεδίου για συνομιλίες με την ιρανική πλευρά, ενώ δεν απέκλεισε νέο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμη και την Κυριακή. Οι Ιρανοί, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν δείχνουν διάθεση να ακυρώσουν το ταξίδι στην Ελβετία, παρά τα όσα κυκλοφορούν για το κλείσιμο των Στενών.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε, σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά ή προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Η τοποθέτηση αυτή ουσιαστικά διαψεύδει τα σενάρια και τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες περί επικείμενου αποκλεισμού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στη ναυσιπλοΐα.

Με τη δήλωσή του, ο Βανς επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ένταση στην περιοχή, η αμερικανική πλευρά δεν βλέπει μέχρι στιγμής κινήσεις από το Ιράν που να επιβεβαιώνουν τους φόβους για διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.