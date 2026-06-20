Το Ανώτατο Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «κλείνουν» για τη ναυσιπλοΐα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις» του μνημονίου εκεχειρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αφορούν «στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες» εντός της συμφωνημένης ζώνης ασφαλείας και προειδοποιεί ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε «φιλικά και συντονισμένα» πλοία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν.

Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

«Δεν έχουμε ενδείξεις ότι το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι επαφές με το Ιράν εξελίσσονται θετικά, υπογραμμίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται ήδη επί του πεδίου για συνομιλίες με την ιρανική πλευρά, ενώ δεν απέκλεισε νέο γύρο διαπραγματεύσεων ακόμη και την Κυριακή. Οι Ιρανοί σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν δείχνουν διάθεση να ακυρώσουν το ταξίδι στην Ελβετία, παρά τα όσοα κυκλοφορούν για το κλείσιμο των Στενών.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε, σε ότι αφορά αυτό το θέμα, ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν καμία ένδειξη πως το Ιράν προχωρά ή προτίθεται να προχωρήσει στο κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Η τοποθέτηση αυτή ουσιαστικά διαψεύδει τα σενάρια και τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες περί επικείμενου αποκλεισμού του Ορμούζ από την Τεχεράνη, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει νέες σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στη ναυσιπλοΐαα.

Με τη δήλωσή του, ο Βανς επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την ένταση στην περιοχή, η αμερικανική πλευρά δεν βλέπει μέχρι στιγμής κινήσεις από το Ιράν που να επιβεβαιώνουν τους φόβους για διακοπή της ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ.