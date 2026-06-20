Για την ενασχόληση ηθοποιών με την πολιτική και για τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Πιατάς, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», οι οποίες μεταδόθηκαν το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός θυμήθηκε τα χρόνια της εφηβείας που συνέπεσαν με τη Χούντα και από το «χθες» έφτασε στο σήμερα και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και όχι μόνο.

Ο Δημήτρης Πιατάς σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν νομίζω ότι στοιχίζει τίποτα σε έναν ηθοποιό η ενασχόληση με την πολιτική. Απλώς το θεωρώ πια παρωχημένο το να βάζεις υπογραφές και τα λοιπά. Εγώ είμαι παιδί που η εφηβεία μου ήταν η Χούντα, υπήρχε απαγορευτικό. Οπότε, όταν έγινε η απελευθέρωση, διεκδικήσαμε το δικαίωμα ότι δεν φοβόμαστε».

«Έφτασε κι αυτό όμως στην υπερβολή. Ξέρεις πόσες υπογραφές για τη Νικαράγουα και για την Ουρουγουάη έχω βάλει; Για τα ζαχαροκάλαμα, που τους εκμεταλλευόταν το σύστημα και ο ιμπεριαλισμός; Τώρα πια, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε υπογραφές.

Νομίζω ότι ο συνάδελφός μου, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ καλός κωμικός και με ανταγωνίζεται. Θα του ήταν ευκολάκι να κυβερνήσει την Ελλάδα» πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Πιατάς στις νέες του δηλώσεις στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha.

«Όποιος παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή πεθαίνει μετά, όπως ο Μουστάκας και ο Ψάλτης» είχε πει ο Δημήτρης Πιατάς προ ημερών, με τη δήλωσή του να προκαλεί συζητήσεις στα social media και όχι μόνο.