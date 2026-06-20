Συνελήφθησαν μία γυναίκα και έναν άνδρα οι οποίοι φαίνεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας τύπου «Skunk» στην Αθήνα.

Οι συλληφθέντες είναι ένας 30χρονος αλλοδαπός και μία 28χρονη ημεδαπή, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πουλούσαν ναρκωτικά στην Αθήνα και συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής (19/6/2026) μετά από ειδική επιχείρηση.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές έρευνες, εξακριβώσεις στοιχείων και διαδικασία δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων.

Κατά τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, οι δύο κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε περιοχή της Αθήνας να μεταφέρουν στο πορτμπαγκάζ ταξί οκτώ συσκευασίες με κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 9.360 γραμμαρίων, με σκοπό τη διακίνησή τους.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν συνολικά 9 κιλά και 360 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης τύπου «Skunk», καθώς και το ταξί που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18.000 ευρώ σε μετρητά, πέντε κινητά τηλέφωνα, μπρελόκ με κλειδιά, δύο χάρτινες κούτες και τεμάχιο πεπιεσμένου χαρτονιού με επικολλημένο φύλλο carbon, αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ληστείας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υγειονομικών διατάξεων.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.