Πολιτικό «σεισμό» προκαλεί η απόφαση ισπανικού δικαστηρίου να απαγορευθεί στην Μπεγόνια Γκόμεθ, σύζυγο του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, η έξοδος από τη χώρα.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο έδωσε εντολή στην Μπεγόνια Γκόμεθ, που κατηγορείται για διαφθορά, να παραδώσει το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές δύο φορές τον μήνα μέχρι τη λήψη της δικαστικής απόφασης στην υπόθεσή της.

Η υπόθεση αφορά τη δημιουργία μιας έδρας στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, την οποία συνδιηύθυνε η Γκόμεθ, καθώς και τη φερόμενη χρήση δημόσιων μέσων και σχέσεων προς όφελος προσωπικών συμφερόντων.

Ο δικαστής Πεϊνάδο έκρινε ότι η έρευνά του έχει συγκεντρώσει επαρκή στοιχεία για τα αδικήματα που αποδίδονται στην Γκόμεθ, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη απόφαση. «Η έδρα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ιδιωτικής επαγγελματικής ανέλιξης του προσώπου που ερευνάται», εξηγεί στην απόφασή του.

Η Μπεγόνια Γκόμεθ, 55 ετών, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που της αποδίδονται.