Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία στις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου. Η απόφασή του ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με τον χειρισμό του κατά τη μεγάλη διακοπή ηλεκτροδότησης στις αρχές του έτους, όταν χιλιάδες νοικοκυριά της γερμανικής πρωτεύουσας έμειναν χωρίς ρεύμα.

«Θα πω στην ηγεσία της τοπικής οργάνωσης του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου και δεν θα είμαι εκ νέου επικεφαλής υποψήφιος. Το αφήγημα μου δυστυχώς δεν μπορεί να περάσει στους πολίτες, όσο υπάρχει ένα άλλο θέμα που συζητείται», δήλωσε ο κ. Βέγκνερ, υποκύπτοντας στην αυξανόμενη πίεση του κόμματός του, μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με ψευδείς δηλώσεις του για τη διαχείριση του μπλακ άουτ. Ο Κάι Βέγκνερ είχε τότε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι έμεινε στο σπίτι του την πρώτη ημέρα προκειμένου να συντονίσει τις προσπάθειες αποκατάστασης της βλάβης, αργότερα ωστόσο αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι την ίδια μέρα πήγε για τένις με τη σύντροφό του και γερουσιαστή αρμόδια για θέματα Παιδείας στην κυβέρνησή του, Καταρίνα Γκίντερ – Βουνς. Επιπλέον, σε ερώτηση εφημερίδας σχετικά με το με ποιους επικοινώνησε, κατονόμασε στελέχη της καγκελαρίας και υπουργείων, τα οποία κατόπιν τον διέψευσαν. Εν τέλει, όπως αποδείχθηκε, δεν είχε στείλει παρά μερικά γραπτά μηνύματα από το κινητό του, ενώ εμφανίστηκε στο σημείο της κρίσης μόνο την επόμενη μέρα.

Το CDU υπό τον κ. Βέγκνερ βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση των δημοσκοπήσεων, πίσω από την Αριστερά, τους Πράσινους και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ήδη η οργάνωση νεολαίας του κόμματος ζήτησε την απόσυρση της υποψηφιότητάς του, όπως και πολλά στελέχη της οργάνωσης του Βερολίνου με ανοιχτή επιστολή τους. Μετά τη σημερινή ανακοίνωση πάντως παραμένει άγνωστο ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί της εκστρατείας του CDU, αλλά ως πιθανότερη επιλογή θεωρείται ο γερουσιαστής αρμόδιος για θέματα οικονομίας Στέφαν Έβερς. Σχολιαστές στα γερμανικά ΜΜΕ θεωρούν επιπλέον αμφίβολο εάν μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις ο Κάι Βέγκνερ μπορεί, όπως υποσχέθηκε, να παραμείνει καν στη θέση του μέχρι τις εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ