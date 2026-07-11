Συνεχίζει να γράφει ιστορία στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας ο Λουίς ντε λα Φουέντε. Με τη νίκη επί του Βελγίου ο Ισπανός τεχνικός έφτασε τα 13 παιχνίδια χωρίς ήττα σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και EURO.

Ο 65χρονος προπονητής μετράει 12 νίκες και μια ισοπαλία που είναι το μεγαλύτερο αήττητο σερί προπονητή στις δύο κορυφαίες διοργανώσεις.

Παράλληλα, υπό τις οδηγίες του, η Ισπανία έχει προκριθεί και στα επτά νοκ άουτ παιχνίδια που έχει δώσει σε Μουντιάλ και EURO.

Έτσι πλησιάζει τον Βιτόριο Πότσο ο οποίος είχε οκτώ συνεχόμενες προκρίσεις με την Ιταλία την περίοδο 1934-1938.

Η ομάδα του Ντε λα Φουέντε συνεχίζει έτσι την αήττητη πορεία της και ετοιμάζεται για τον ημιτελικό με τη Γαλλία, με τον Ισπανό τεχνικό να θέλει να γράψει και πάλι ιστορία.