Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην ανατολική πλευρά της επαρχίας της Τεχεράνης, όταν κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στις περιοχές Πακντάστ και Κιγιαμντάστ. Οι πρώτες μεταδόσεις των ιρανικών μέσων δεν συνοδεύονταν από πληροφορίες για την προέλευση ή το ακριβές σημείο των εκρήξεων, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί έντονη φημολογία μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση.

Λίγη ώρα αργότερα, ο κυβερνήτης της Πακντάστ, Μοχαμάντ Μεχντί Γκομί, δήλωσε ότι οι ήχοι προήλθαν από προγραμματισμένη και ελεγχόμενη επιχείρηση καταστροφής εκρηκτικών υλικών.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από αρμόδια και εξειδικευμένα συνεργεία, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Ο Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους κατοίκους και πως δεν καταγράφηκε κάποιο ατύχημα, τραυματισμός ή άλλη έκτακτη κατάσταση. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές και να αποφεύγουν την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την αβεβαιότητα στη διευκρίνιση

Το πρακτορείο Mehr είχε μεταδώσει αρχικά ότι ο ήχος της έκρηξης έγινε αντιληπτός στην Πακντάστ, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σημειώνοντας πως δεν είχε υπάρξει άμεση δήλωση από αρμόδια αρχή. Οι πρώτες δημοσιογραφικές πληροφορίες, πάντως, παρέπεμπαν ήδη στο ενδεχόμενο ελεγχόμενης έκρηξης, το οποίο επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από την τοπική διοίκηση.

Αντίστοιχα, το FARS είχε αναφέρει ότι οι κρότοι έγιναν αντιληπτοί τόσο στην Πακντάστ όσο και στην Κιγιαμντάστ, χωρίς αρχικά να είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία. Η μεταγενέστερη ανακοίνωση περιόρισε την ανησυχία, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για επίθεση ή μη ελεγχόμενο συμβάν.

Αυξημένη ευαισθησία μετά τις πρόσφατες συγκρούσεις

Η άμεση ανησυχία των κατοίκων εξηγείται και από το ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας που επικρατεί στο Ιράν. Τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορες επαρχίες ελεγχόμενες επιχειρήσεις εξουδετέρωσης ή καταστροφής πυρομαχικών, με τις αρχές να προειδοποιούν κατά περίπτωση ότι ενδέχεται να ακουστούν ισχυρές εκρήξεις. Στην Κεσμ, για παράδειγμα, παρόμοιοι κρότοι είχαν αποδοθεί στην εξουδετέρωση μη εκραγέντων πυρομαχικών, ενώ σε Σιράζ και Ισφαχάν είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων αντίστοιχες εργασίες.

Στην περίπτωση της ανατολικής Τεχεράνης, πάντως, η ενημέρωση των αρχών είναι κατηγορηματική: η επιχείρηση ήταν προγραμματισμένη, εκτελέστηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες και ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει απειλή για τους πολίτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, θύματα ή ενεργοποίηση μηχανισμών έκτακτης ανάγκης.