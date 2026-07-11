Εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας με στόχο τις στρατιωτικές αποστολές της Δύσης προς την Ουκρανία αποκάλυψαν οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών, προειδοποιώντας ότι Ρώσοι, κρατικά υποστηριζόμενοι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χιλιάδες κάμερες ασφαλείας και συστήματα θυροτηλεόρασης που ήταν συνδεδεμένα στο διαδίκτυο σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και στην ίδια την Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησαν η Γενική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας της Ολλανδίας (AIVD) και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (MIVD), η επιχείρηση είχε ως βασικό σκοπό την παρακολούθηση των οδικών αξόνων από τους οποίους μεταφέρονται όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικός εξοπλισμός προς το Κίεβο, λέει η Telegraph.

Russia has been spying on Nato military bases through civilian cameras connected to the internet, Dutch intelligence services said.



Find out how these hackers have got access to doorbell cameras ⤵️https://t.co/hFdGqXutnf pic.twitter.com/1arQSSVSq9 — The Telegraph (@Telegraph) July 11, 2026

Οι υπηρεσίες αναφέρουν ότι οι δράστες ενδιαφέρονταν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον τύπο, τον όγκο και τη συχνότητα των παραδόσεων στρατιωτικής βοήθειας από τις δυτικές χώρες.

Στο στόχαστρο κάμερες και θυροτηλεοράσεις

Η κυβερνοεπίθεση επικεντρώθηκε κυρίως σε IP κάμερες και «έξυπνα» συστήματα θυροτηλεόρασης, τα οποία επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν εξ αποστάσεως εικόνα μέσω εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα ή υπολογιστές.

Οι ολλανδικές υπηρεσίες επισημαίνουν ότι οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν γνωστά και ιδιαίτερα συνηθισμένα κενά ασφαλείας. Σε πολλές περιπτώσεις οι συσκευές εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τους εργοστασιακούς κωδικούς πρόσβασης, δεν είχαν ενημερωμένο λογισμικό ή λειτουργούσαν με απαρχαιωμένο firmware, γεγονός που έκανε την παραβίασή τους σχετικά εύκολη.

«Όταν εντοπιστεί μια IP κάμερα, ο επιτιθέμενος μπορεί να επιχειρήσει να αποκτήσει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Αυτό είναι συχνά σχετικά εύκολο, καθώς πολλές από αυτές τις συσκευές δεν προστατεύονται επαρκώς», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην τεχνική έκθεση των AIVD και MIVD.

Russia hacks doorbell cameras to spy on NATO bases https://t.co/i4e4JoWF2s pic.twitter.com/N9cmYKLr9E — Solar Life (@SOLARLIFE) July 10, 2026

Προειδοποίηση σε οργανισμούς

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ολλανδίας αποκάλυψαν ότι έχουν ήδη ειδοποιηθεί οργανισμοί και επιχειρήσεις που διαθέτουν κάμερες κατά μήκος κρίσιμων στρατιωτικών διαδρομών, ώστε να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Η Ολλανδία θεωρείται κομβικό σημείο για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία και οι υπηρεσίες ασφαλείας υπενθυμίζουν ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εφοδιαστικές αλυσίδες των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο.

Κατασκοπεία χωρίς drones ή δορυφόρους

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση παραβιασμένων καμερών επιτρέπει στις υπηρεσίες πληροφοριών να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο μετακινήσεις στρατιωτικών οχημάτων χωρίς την ανάγκη χρήσης drones ή δορυφορικών εικόνων.

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας μεθόδου είναι ότι η παρακολούθηση πραγματοποιείται διακριτικά, χωρίς οι ιδιοκτήτες των συσκευών να αντιλαμβάνονται απαραίτητα ότι οι κάμερές τους έχουν παραβιαστεί.

Η σύνδεση με το Starlink

Η αποκάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση κοινής έρευνας των The Insider, Der Spiegel και Le Monde, σύμφωνα με την οποία Ρωσία και Κίνα φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει μυστικές συνομιλίες για την ανάπτυξη κοινών δυνατοτήτων αντιμετώπισης του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για επικοινωνίες και μετάδοση πληροφοριών από το πεδίο της μάχης.

Τα έγγραφα που επικαλείται η έρευνα περιγράφουν σενάρια φυσικής καταστροφής δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών αλλά και κυβερνοεπιθέσεων με στόχο τα τερματικά των χρηστών, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για πρόταση δημιουργίας στενότερης συνεργασίας Πεκίνου και Μόσχας στον τομέα των διαστημικών και κυβερνοτεχνολογιών.

Αυξανόμενη ανησυχία στη Δύση

Οι αποκαλύψεις ενισχύουν τις ανησυχίες των δυτικών υπηρεσιών ασφαλείας ότι ο κυβερνοπόλεμος εξελίσσεται πλέον σε βασικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών και υποστήριξης στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι ολλανδικές υπηρεσίες προειδοποιούν για εντατικοποίηση των ρωσικών κυβερνοεπιθέσεων. Τους τελευταίους μήνες έχουν δημοσιοποιήσει αντίστοιχες εκθέσεις για εκστρατείες υποκλοπής λογαριασμών Signal και WhatsApp, αλλά και για επιθέσεις σε κρατικούς και στρατιωτικούς στόχους ευρωπαϊκών χωρών, αποδίδοντάς τες σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος.