Κρυμμένη στις ακτές της επαρχίας του Κάδιθ, εκεί όπου ο Ατλαντικός συναντά την άγρια ομορφιά της νότιας Ισπανίας, βρίσκεται μία από τις τελευταίες παρθένες γωνιές της Ανδαλουσίας. Ο λόγος για την παραλία Μπολόνια, ένα ξεχωριστό μέρος, όπου η φύση συνυπάρχει αρμονικά με την ιστορία.

Μάλιστα, η Μπολόνια έχει αναδειχθεί στο παρελθόν και ως μία από τις καλύτερες παραλίες στον κόσμο. Θεωρείται μία από τις τελευταίες παρθένες παραλίες στο νότιο τμήμα της Ιβηρικής Χερσονήσου και βρίσκεται στην περιοχή Campo de Gibraltar στην Ανδαλουσία, ενώ συνορεύει με τη Sierra de La Plata, τη La Higuera και τον λόφο San Bartolomé.

Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί κι έναν από τους αγαπημένους προορισμούς για ερωτευμένα ζευγάρια, ενώ είναι ιδανική για τους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Περιβάλλεται από ένα εντυπωσιακό φυσικό σκηνικό με πευκοδάση και αμμόλοφους, με τα τιρκουάζ νερά της και τη χρυσή άμμο να είναι κάτι σαν το… κερασάκι στην τούρτα σε αυτό το σκηνικό.

Δυτικά της παραλίας θα δείτε το Great Dune, ένα φυσικό μνημείο που βρίσκεται κάτω από ένα μονοπάτι από πεύκα, ενώ δίπλα σε αυτήν θα βρείτε τα ερείπια της αρχαίας Ρωμαϊκής πόλης Baelo Claudia.

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