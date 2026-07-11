Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται σε λίγη ώρα (14:30, Cosmote Sport 1) να δώσει το δεύτερο φιλικό του στην Ολλανδία με αντίπαλο την Λέουβεν από το Βέλγιο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει τους 11 που θα ξεκινήσουν στην αναμέτρηση.

Ο Βάσκος τεχνικός στο κλασικό πλέον 4-2-3-1, έχει επιλέξει στην εστία τον Τζολάκη, στο κέντρο της άμυνας τους Κάρμο και Κουτσίδη, τον Ορτέγκα αριστερά και τον Σιώζο δεξιά.

Σιπιόνι και Έσε θα είναι στην μεσαία γραμμή, ο Ρόντινει στο δεξί άκρο της επίθεσης, ο Μασούρας στο αριστερό, στην κορυφή ο Κλέιτον και πίσω από τον Βραζιλιάνο ο Φορτούνης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιώζος, Σιπιόνι, Έσε, Ροντινέι, Φορτούνης, Μασούρας, Κλέιτον.