Ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του με τον Κώστα Παπανικολάου για τα επόμενα δύο χρόνια με τον αρχηγό των Πειραιωτών να στέλνει το δικό του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέβασε βίντεο στα social media με την καθιερωμένη… καλημέρα να την λέει ο Κώστας Παπανικολάου.

Αναλυτικά του μήνυμα του αρχηγού του Ολυμπιακού:

«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε, λοιπόν, για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια.

Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μία γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».