Θα μπορούσε η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας να γίνει… ο νέος «σύμμαχος» πριν από την προπόνηση; Αν και ακούγεται παράδοξο, τα πρώτα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η όσφρηση ίσως επηρεάζει πολύ περισσότερο το σώμα και τον εγκέφαλο απ’ όσο πιστεύαμε.

Νέα διερευνητική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Physiology διαπίστωσε ότι η απλή εισπνοή του αρώματος μαύρης σοκολάτας πριν και κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης αντιστάσεων συνδέθηκε με καλύτερη απόδοση, περισσότερες επαναλήψεις και μικρότερο αίσθημα πείνας, χωρίς οι συμμετέχοντες να καταναλώσουν ούτε ένα κομμάτι σοκολάτας.

Αν και οι ειδικοί σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν ότι τα αποτελέσματα δεν αποτελούν ακόμη απόδειξη, η έρευνα προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην όσφρηση, τον εγκέφαλο, τις ορμόνες της όρεξης και τη σωματική απόδοση. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, ολοένα περισσότερες μελέτες εξετάζουν πώς ορισμένα αρώματα μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση, την εγρήγορση, την αντίληψη της κόπωσης και τελικά την αθλητική επίδοση.

Το πείραμα που εξέπληξε ακόμη και τους ερευνητές

Για να εξετάσουν αν η μυρωδιά της σοκολάτας μπορεί να επηρεάσει την απόδοση στην άσκηση, οι ερευνητές στρατολόγησαν 23 υγιείς νεαρούς άνδρες, οι οποίοι ακολουθούσαν συστηματικά προγράμματα προπόνησης με αντιστάσεις.

Κάθε συμμετέχων συμμετείχε σε τρεις διαφορετικές εργαστηριακές συνεδρίες, με διαφορά τουλάχιστον τεσσάρων ημερών μεταξύ τους. Σε κάθε συνεδρία εκτέθηκε σε μία διαφορετική οσμή:

μαύρη σοκολάτα 90% κακάο,

σοκολάτα γάλακτος 60% κακάο,

νερό, που χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μετά από νηστεία τουλάχιστον 10 ωρών, ώστε να περιοριστούν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την όρεξη ή την απόδοση.

Πριν ξεκινήσει η άσκηση, οι συμμετέχοντες μύριζαν για περίπου 30 δευτερόλεπτα το αντίστοιχο δείγμα και στη συνέχεια αξιολογούσαν το πόσο πεινασμένοι ένιωθαν, πόσο χορτάτοι ήταν, πόσο έντονη ήταν η επιθυμία τους για φαγητό και πόσο ευχάριστο θεωρούσαν το άρωμα.

Στη συνέχεια πραγματοποιούσαν διαδοχικά σετ εκτάσεων ποδιών μέχρι εξάντλησης, ενώ πριν από κάθε νέο σετ εισέπνεαν ξανά το ίδιο άρωμα.

Περισσότερες επαναλήψεις μόνο με… τη μυρωδιά

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Οι συμμετέχοντες που είχαν εκτεθεί στη μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας 90% κατάφεραν να πραγματοποιήσουν κατά μέσο όρο 18 περισσότερες επαναλήψεις σε σχέση με όταν είχαν μυρίσει μόνο νερό. Ακόμη και η μυρωδιά της σοκολάτας γάλακτος βελτίωσε την απόδοση, αλλά σε μικρότερο βαθμό, οδηγώντας κατά μέσο όρο σε εννέα επιπλέον επαναλήψεις.

Παράλληλα, όσοι εισέπνεαν το άρωμα της μαύρης σοκολάτας ολοκλήρωσαν περίπου ένα επιπλέον πλήρες σετ άσκησης συγκριτικά τόσο με τη σοκολάτα γάλακτος όσο και με την ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα αυτά εντυπωσίασαν τους ερευνητές, καθώς η διαφορά προέκυψε χωρίς καμία κατανάλωση τροφής ή συμπληρώματος.

Λιγότερη πείνα, μεγαλύτερος κορεσμός

Εξίσου ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας δεν επηρέασε μόνο την απόδοση αλλά και την αντίληψη της πείνας. Πριν ακόμη ξεκινήσει η προπόνηση, οι συμμετέχοντες δήλωναν ότι αισθάνονταν:

μικρότερη πείνα,

λιγότερη επιθυμία για φαγητό,

χαμηλότερη πιθανότητα να καταναλώσουν μεγάλη ποσότητα τροφής,

μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού.

Αντίθετα, η σοκολάτα γάλακτος δεν εμφάνισε την ίδια επίδραση στην όρεξη, παρότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το άρωμά της σαφώς πιο ευχάριστο.

Η διαφορετική αυτή αντίδραση οδήγησε τους επιστήμονες στην υπόθεση ότι οι δύο τύποι σοκολάτας ενεργοποιούν διαφορετικούς ψυχοβιολογικούς μηχανισμούς.

Οι ειδικοί βλέπουν ενδιαφέροντα μηνύματα, αλλά κρατούν μικρό καλάθι

Η Marie-Eve Mathieu, PhD, ερευνήτρια του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ με αντικείμενο τη σωματική δραστηριότητα και τη νεανική παχυσαρκία, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη αλλά έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες εργασίες για την επίδραση αρωμάτων όπως:

η μέντα,

η λεβάντα,

τα εσπεριδοειδή και

η αμμωνία στην αθλητική απόδοση,

χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

Όπως επισημαίνει, τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες μελέτες που δείχνουν ότι όταν μειώνεται η αίσθηση της πείνας και αυξάνεται το αίσθημα πληρότητας, συχνά παρατηρείται καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Η ίδια θεωρεί σημαντικό ότι η νέα μελέτη προσπάθησε να διερευνήσει όχι μόνο την απόδοση αλλά και τους πιθανούς ψυχολογικούς μηχανισμούς που την επηρεάζουν.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η μαύρη σοκολάτα φαίνεται να δρα κυρίως μέσω της μείωσης της όρεξης και της αύξησης του κορεσμού, ενώ η σοκολάτα γάλακτος πιθανόν επηρεάζει περισσότερο την ευχαρίστηση που προκαλεί το άρωμά της.

Οι επιστήμονες ζητούν προσοχή στις ερμηνείες

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλούν τα πρώτα αποτελέσματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα.

Η Kristin Kirkpatrick, πρόεδρος της KAK Consulting και διαιτολόγος στην Cleveland Clinic, επισημαίνει ότι πρόκειται για μια μικρή πιλοτική μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε νέους άνδρες με εμπειρία στις ασκήσεις αντιστάσεων και μάλιστα μετά από πολύωρη νηστεία.

Όπως υπογραμμίζει, απαιτούνται μεγαλύτερες και πολυκεντρικές μελέτες σε γυναίκες, ηλικιωμένους, ερασιτέχνες αθλούμενους αλλά και αθλητές διαφορετικών αγωνισμάτων, ώστε να διαπιστωθεί εάν τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν στον ευρύτερο πληθυσμό.

Άλλωστε, η σύγχρονη αθλητιατρική αναγνωρίζει ολοένα και περισσότερο ότι η όσφρηση μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη συγκέντρωση, τα κίνητρα και την αντίληψη της κόπωσης. Ωστόσο, οι μηχανισμοί μέσω των οποίων αυτό μεταφράζεται σε καλύτερη αθλητική επίδοση παραμένουν ακόμη αντικείμενο εντατικής επιστημονικής έρευνας.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μυρίζουμε σοκολάτα;

Το μεγάλο ερώτημα που γεννά η μελέτη είναι απλό αλλά συναρπαστικό: πώς είναι δυνατόν ένα άρωμα να επηρεάζει τη μυϊκή απόδοση χωρίς να προηγείται κατανάλωση τροφής;

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η απάντηση ίσως βρίσκεται στη λεγόμενη «κεφαλική φάση της ενδοκρινικής απόκρισης» (Cephalic Phase Response), έναν μηχανισμό κατά τον οποίο ο εγκέφαλος ενεργοποιεί φυσιολογικές αντιδράσεις πριν ακόμη φτάσει η τροφή στο στομάχι.

Η όραση, η όσφρηση ή ακόμη και η σκέψη ενός τρόφιμου μπορούν να πυροδοτήσουν την έκκριση ορμονών και νευροδιαβιβαστών που προετοιμάζουν τον οργανισμό για την πρόσληψη τροφής. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ίδια αυτή διαδικασία ίσως επηρεάζει και την αντίληψη της κόπωσης, την κινητοποίηση του οργανισμού και τη διάθεση για σωματική προσπάθεια.

Πρόκειται για μια υπόθεση που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, όμως τα τελευταία χρόνια η νευροεπιστήμη δείχνει ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο οι αισθήσεις επηρεάζουν τη φυσική απόδοση.

Η μαύρη σοκολάτα βρίσκεται εδώ και χρόνια στο μικροσκόπιο της επιστήμης

Η επιλογή της μαύρης σοκολάτας δεν ήταν τυχαία. Το κακάο αποτελεί μία από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές φλαβονοειδών, φυτικών αντιοξειδωτικών ουσιών που έχουν συνδεθεί με καλύτερη λειτουργία του ενδοθηλίου των αγγείων, βελτιωμένη αιματική ροή, ευεργετικές επιδράσεις στον εγκέφαλο και πιθανή συμβολή στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει την αγγειοδιαστολή μέσω της αυξημένης παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου, γεγονός που ενδέχεται να ευνοεί και τη μυϊκή απόδοση κατά την άσκηση.

Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη οι συμμετέχοντες δεν κατανάλωσαν σοκολάτα. Επομένως, τα πιθανά οφέλη δεν μπορούν να αποδοθούν στα φλαβονοειδή, αλλά αποκλειστικά στην οσφρητική διέγερση, γεγονός που καθιστά τα ευρήματα ακόμη πιο ενδιαφέροντα.

«Η μαύρη σοκολάτα έχει μελετηθεί εκτενώς για τα οφέλη της στην υγεία και τα φλαβονοειδή φαίνεται να συμβάλλουν στην υγεία του εγκεφάλου, των αγγείων και πιθανόν στη μείωση του κινδύνου διαβήτη τύπου 2», επισημαίνει η Kristin Kirkpatrick, διαιτολόγος στο Τμήμα Ευεξίας και Προληπτικής Ιατρικής της Cleveland Clinic.

Δεν είναι μόνο η σοκολάτα: Τα αρώματα μπαίνουν δυναμικά στην αθλητική έρευνα

Η μελέτη δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Τα τελευταία χρόνια ένας αναπτυσσόμενος τομέας της αθλητικής επιστήμης εξετάζει κατά πόσο συγκεκριμένα αρώματα μπορούν να επηρεάσουν την ψυχολογία, την αντίληψη της προσπάθειας και τελικά την απόδοση των αθλουμένων.

Μάλιστα, συστηματική ανασκόπηση του 2024, στην οποία συμμετείχε και η Δρ. Marie-Eve Mathieu, ανέλυσε 19 επιστημονικές μελέτες σχετικά με την οσφρητική διέγερση κατά την άσκηση.

Τα συμπεράσματα δείχνουν ότι ορισμένες μυρωδιές φαίνεται να προσφέρουν μικρά αλλά μετρήσιμα οφέλη, αν και τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το άρωμα, το είδος της άσκησης και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Μεταξύ των αρωμάτων που έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι:

Η μέντα , η οποία σε αρκετές μελέτες συνδέθηκε με καλύτερες επιδόσεις σε σπριντ, τρέξιμο, κάμψεις και μικρότερη αντίληψη κόπωσης.

, η οποία σε αρκετές μελέτες συνδέθηκε με καλύτερες επιδόσεις σε σπριντ, τρέξιμο, κάμψεις και μικρότερη αντίληψη κόπωσης. Η αμμωνία , που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από αθλητές δύναμης μέσω των λεγόμενων «smelling salts», φαίνεται να αυξάνει την εγρήγορση και την αίσθηση ενεργοποίησης πριν από μια μέγιστη προσπάθεια.

, που χρησιμοποιείται παραδοσιακά από αθλητές δύναμης μέσω των λεγόμενων «smelling salts», φαίνεται να αυξάνει την εγρήγορση και την αίσθηση ενεργοποίησης πριν από μια μέγιστη προσπάθεια. Η λεβάντα , που έχει διερευνηθεί για την πιθανή συμβολή της στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της αποκατάστασης.

, που έχει διερευνηθεί για την πιθανή συμβολή της στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της αποκατάστασης. Τα αρώματα εσπεριδοειδών, τα οποία σε ορισμένες μελέτες συνδέθηκαν με καλύτερη διάθεση και αυξημένο αίσθημα ευεξίας κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι κανένα από τα παραπάνω ευρήματα δεν αρκεί ακόμη για να αλλάξει τις επίσημες συστάσεις της αθλητιατρικής.

Οι περιορισμοί της μελέτης

Παρά τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, οι ίδιοι οι ερευνητές αναγνωρίζουν σημαντικούς περιορισμούς. Το δείγμα περιλάμβανε μόλις 23 νέους άνδρες, όλοι με εμπειρία στις ασκήσεις αντιστάσεων. Επιπλέον, αξιολογήθηκε μόνο μία συγκεκριμένη άσκηση (εκτάσεις ποδιών) και όλες οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν μετά από πολύωρη νηστεία.

Επομένως, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν τα ίδια αποτελέσματα θα παρατηρούνταν:

σε γυναίκες,

σε μεγαλύτερες ηλικίες,

σε αρχάριους αθλούμενους,

σε αθλητές αντοχής,

ή σε άτομα που έχουν προηγουμένως καταναλώσει γεύμα.

Η Δρ. Marie-Eve Mathieu θεωρεί ότι τα δεδομένα είναι αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να αποτελέσουν τη βάση για νέες μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς, καθώς και για βαθύτερη διερεύνηση των νευροβιολογικών μηχανισμών που ενδέχεται να εξηγούν τη βελτίωση της απόδοσης.

Μπορεί, λοιπόν, η μυρωδιά της σοκολάτας να βελτιώσει πραγματικά την προπόνησή μας;

Η απάντηση της επιστημονικής κοινότητας παραμένει συγκρατημένη. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα υπόθεση, όμως δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία ώστε η εισπνοή αρωμάτων να θεωρηθεί εργογόνο βοήθημα ή να ενταχθεί στις επίσημες οδηγίες για την άσκηση.

«Εάν κάποιος αισθάνεται ότι αποδίδει καλύτερα ή απλώς νιώθει πιο ευχάριστα με μια συγκεκριμένη μυρωδιά, αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση για περαιτέρω διερεύνηση», σημειώνει η Δρ. Marie-Eve Mathieu.

Η ίδια προσθέτει ότι αρώματα όπως η μέντα, τα εσπεριδοειδή ή η σοκολάτα θεωρούνται ασφαλή και έχουν παρουσιάσει σε ορισμένες μελέτες μικρές βελτιώσεις είτε στην αντιλαμβανόμενη είτε στην πραγματική απόδοση. Σπεύδει όμως να υπογραμμίσει ότι τα αποτελέσματα παραμένουν μέτρια. «Δεν πρόκειται να διπλασιάσετε την απόδοσή σας απλώς μυρίζοντας μια σοκολάτα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το συμπέρασμα των ειδικών

Η νέα μελέτη δεν αποδεικνύει ότι η μυρωδιά της μαύρης σοκολάτας αποτελεί το επόμενο «μυστικό όπλο» των αθλητών. Αναδεικνύει όμως κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον: ο εγκέφαλος, οι αισθήσεις και το σώμα επικοινωνούν πολύ πιο στενά απ’ όσο πιστεύαμε.

Η όσφρηση φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάζει την αντίληψη της πείνας, την ψυχολογία και ίσως ακόμη και τη σωματική απόδοση, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο έρευνας για την αθλητιατρική και τη νευροεπιστήμη.

Μέχρι να υπάρξουν μεγαλύτερες και πιο ισχυρές μελέτες, η καλύτερη «συνταγή» για καλύτερες επιδόσεις εξακολουθεί να παραμένει η ίδια: ισορροπημένη διατροφή, σωστή προπόνηση, επαρκής ξεκούραση και συνέπεια. Αν όμως το άρωμα μιας μαύρης σοκολάτας κάνει την προπόνηση λίγο πιο ευχάριστη ή σας δώσει το κίνητρο για μερικές ακόμη επαναλήψεις, η επιστήμη δείχνει ότι ίσως να μην είναι απλώς… ιδέα σας.