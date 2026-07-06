Ηλεκτρόδια έχουν εφαρμοστεί στον πήχη του χεριού της, ενώ ένας σκούφος με αισθητήρες έχει προσαρμοστεί στο κεφάλι της. Μία ασθενής που έχει υποστεί εγκεφαλικό παρακολουθεί μία οθόνη, στην οποία ένα ψηφιακό χέρι έκλεινε αργά. Η ίδια προσάρμοσε την προσοχή της στην οθόνη κάνοντας μία σκέψη: σφίξε τη γροθιά σου.

Τα ηλεκτρόδια τέθηκαν σε λειτουργία και τα δάκτυλά της γύρισαν προς τα μέσα σε θέση γροθιάς.

Η ασθενής κοίταξε το χέρι της και χαμογέλασε.

Στη συνέχεια, ανασήκωσε το κεφάλι της, περιμένοντας το επόμενο σήμα.

Η ασθενής λαμβάνει μία καινοτόμα θεραπεία σε ένα νοσοκομείο στον μητροπολιτικό δήμο της Τιεντζίν. Η θεραπεία αυτή υποστηρίζεται από τεχνολογία συστημάτων διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI). Η θεραπεία εξελίσσεται μέσω “της νοερής απεικόνισης κίνησης”, στη διάρκεια της οποίας ο εγκέφαλος συνεχίζει να παράγει σήματα που σχετίζονται με την κίνηση, παρά το γεγονός ότι το σώμα έχει χάσει την ικανότητα αντίδρασης στα σήματα αυτά.

Με τη χρήση μη επεμβατικών αισθητήρων ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, η τεχνολογία αυτή εντοπίζει νευρολογικά σήματα από το τριχωτό της κεφαλής, ενώ τα αποκωδικοποιεί μέσω αλγορίθμων, μετατρέποντάς τα σε εντολές που ενεργοποιούν εξωτερικούς διεγέρτες.

Η διαδικασία αυτή προκαλεί μία σειρά ανάδρασης, η οποία αποκαθιστά σταδιακά τη διασύνδεση των νευρολογικών σημάτων μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος.