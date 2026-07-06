Ένα σημαντικό έργο υποδομής, η κατασκευή εσωτερικού δικτύου υδροδότησης στην Κινέτα του Δήμου Μεγαρέων, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, με τη δημοσίευση της δημοπράτησής του, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

Το έργο με προϋπολογισμό 9,25 εκατ. και χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021 – 2027», έχει χρόνο περάτωσης τους 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 3 Αυγούστου.

Την ικανοποίησή του γι’ αυτήν την εξέλιξη εξέφρασε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς καθώς όπως είπε «5.100 νοικοκυριά, σε 21.000 συμπολίτες μας, θα αποκτήσουν το αυτονόητο δικαίωμα πρόσβασης σε καθαρό, πόσιμο νερό».

Αναφερόμενος σε προηγούμενη επίσκεψή του, στο εργοτάξιο στην Κινέτα, ο κ. Χαρδαλιάς υπενθύμισε ότι είχε δηλώσει ξεκάθαρα πως θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου ώστε το 2028 τα νοικοκυριά να έχουν νερό. «Σήμερα κάνουμε το κρίσιμο βήμα για να λύσουμε οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών», τόνισε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας: «Και αυτό για εμάς δεν είναι ένα απλό τεχνικό ζήτημα, αλλά ένα ζήτημα πολιτικής άποψης και κοσμοθεωρίας, ένα ζήτημα ευθύνης. Γιατί είναι αδιανόητο στην εποχή μας να στερούνται οι πολίτες και μάλιστα οι κάτοικοι μιας περιοχής της πρωτεύουσας περιφέρειας της χώρας, ένα βασικό αγαθό.

Με στρατηγικό σχεδιασμό, απολύτως εξασφαλισμένους πόρους και σφιχτό χρονοδιάγραμμα, δίνουμε ασφαλείς λύσεις. Και όχι μόνο εδώ, αλλά σε κάθε ξεχωριστή γειτονιά της Αττικής, σε κάθε πρόβλημα που επηρεάζει την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτό είναι το στοίχημά μας, αυτή είναι η πυξίδα μας, αυτή είναι η παρακαταθήκη μας στην Αττική».

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση του έργου θα δώσει οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης της Κινέτας, καθώς θα εξυπηρετηθούν 21.000 μόνιμοι κάτοικοι, καθώς και χιλιάδες επισκέπτες που κατακλύζουν την περιοχή τη θερινή περίοδο.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται επεκτάσεις, βελτιώσεις και αντικαταστάσεις στους αγωγούς του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε συνολικό μήκος 58 χλμ, στις εντός σχεδίου περιοχές που εκτείνονται νοτίως της Ολυμπίας Οδού.

Το συγκεκριμένο έργο, προϋπολογισμού 9,25 εκατ. ευρώ, αποτελεί ένα τμήμα του ολιστικού σχεδιασμού που υλοποιεί η διοίκηση της Περιφέρειας για την υδροδότηση της περιοχής, με τη συνολική δημόσια επένδυση να ανέρχεται στα 28 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τον τελευταίο χρόνο υλοποιείται η αρχική φάση του έργου, προϋπολογισμού 4,2 εκατ., η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ συνολικού μήκους 15 χλμ. από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής με δύο θαλάμους, συνολικής χωρητικότητας 3.000 κυβικών μέτρων.

Παράλληλα, η Περιφέρεια χρηματοδοτεί ένα κομβικό έργο ενίσχυσης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στη Δυτική Αττική, με την κατασκευή νέου τροφοδοτικού αγωγού, προϋπολογισμού 14,65 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όλα τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του «Αττική 2021-2027», με δικαιούχο την ΕΥΔΑΠ.

Επιπροσθέτως, έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη για τη σύνδεση ακόμη 2.500 νοικοκυριών που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου, έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ συνολικά περισσότερα από 7.600 νοικοκυριά. Η χρηματοδότηση και εν συνεχεία η δημοπράτηση και αυτού του έργου αναμένεται το φθινόπωρο.