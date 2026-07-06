Οριστικά με τον Φολαρίν Μπαλογκάν στην ενδεκάδα θα παραταχθούν οι ΗΠΑ στην αναμέτρηση με το Βέλγιο για τους «16» του Μουντιάλ 2026 στις 03:00 τα ξημερώματα.

Η έφεση που είχαν καταθέσει οι Βέλγοι για την απόφαση που δίνει το δικαίωμα στον Φολαρίν Μπαλογκάν να παίξει στην αναμέτρηση παρά την αποβολή του κόντρα στην Βοσνία απορρίφθηκε, χωρίς μάλιστα να εξεταστεί επί της ουσίας.

Η FIFA στο σκεπτικό της, ανέφερε πως το Βέλγιο δεν ήταν διάδικος και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση, επομένως δεν εξετάστηκαν επί της ουσίας οι ενστάσεις των Βέλγων.

Το Βέλγιο πάντως, έχει προειδοποιήσει για περαιτέρω ενέργειες μετά το ματς, εφόσον αγωνιστεί ο Μπαλογκάν.