Παράλληλο πρόγραμμα για τις συζύγους των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα συμμετάσχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα διοργανώνει η σύζυγος του Τούρκου προέδρου, Εμινέ Ερντογάν.

Το πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στο παλιό Προεδρικό Μέγαρο του Τσάνκαγια, συνδυάζει τη συζήτηση για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον με την προβολή της τουρκικής γαστρονομίας, της χειροτεχνίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περισσότερες από 20 σύζυγοι ηγετών αναμένεται να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις, οι οποίες θα εξελιχθούν παράλληλα με τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στρογγυλή τράπεζα για παιδιά και ψηφιακές απειλές

Μετά την επίσημη υποδοχή, η Εμινέ Ερντογάν θα προεδρεύσει σε στρογγυλή τράπεζα με τίτλο «Παιδιά, Τεχνολογία και Ασφάλεια: Προστατεύοντας τη νέα γενιά».

Στόχος της συνάντησης είναι να δημιουργηθεί ένα διεθνές πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών σχετικά με την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η διαδικτυακή ασφάλεια, η έκθεση των παιδιών σε επιβλαβές περιεχόμενο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η ανάγκη για ηλικιακά κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου και η ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών που θα στηρίζονται στα δικαιώματα του παιδιού και στις θεμελιώδεις αξίες, χωρίς να περιορίζουν την πρόσβαση των νέων στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Έμφαση στη διεθνή συνεργασία

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι σύζυγοι των ηγετών θα ανταλλάξουν απόψεις για τις νέες ψηφιακές απειλές, τις μεθόδους πρόληψης και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις χώρες τους.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί επίσης στην κοινή ευθύνη κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικογενειών, τεχνολογικών εταιρειών και διεθνών οργανισμών για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Θα εξεταστούν ακόμη οι δυνατότητες πολυμερούς συνεργασίας, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανταλλαγή παραδειγμάτων καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Επίσημο γεύμα με τουρκική γαστρονομία

Μετά την ολοκλήρωση της στρογγυλής τράπεζας, η Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσει επίσημο γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων.

Το μενού θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά πιάτα της τουρκικής κουζίνας, με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής παράδοσης της χώρας και της ιδιαίτερης κουλτούρας φιλοξενίας.

Το γεύμα θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα όπου εκτίθενται δείγματα της περίφημης κεραμικής τέχνης του Ιζνίκ. Η διακόσμηση των τραπεζιών θα συμπληρώνεται από υφάσματα και τραπεζομάντιλα που παραπέμπουν στην παραδοσιακή τουρκική κεντητική.

Με τον τρόπο αυτό, το παράλληλο πρόγραμμα της Συνόδου αποκτά και χαρακτήρα πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς η τουρκική προεδρία επιδιώκει να παρουσιάσει στους διεθνείς προσκεκλημένους διαφορετικές πτυχές της ιστορίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας της χώρας.

Μετά το γεύμα θα ακολουθήσει η καθιερωμένη αναμνηστική φωτογράφιση των συζύγων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Έκθεση παραδοσιακής χειροτεχνίας και υφαντουργίας

Το τελευταίο μέρος του προγράμματος περιλαμβάνει ξενάγηση σε έκθεση αφιερωμένη στην παραδοσιακή τουρκική χειροτεχνία και υφαντουργία.

Η συλλογή περιλαμβάνει υφαντά, κεντήματα και διακοσμητικά έργα που παρουσιάζουν την εξέλιξη της τουρκικής καλλιτεχνικής παράδοσης μέσα στους αιώνες.

Οι προσκεκλημένες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσουν έργα που αντλούν έμπνευση από τη Μεσοποταμία, την Ανατολία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τον ευρύτερο κόσμο των τουρκικών κρατών.

Η παρουσίαση των εκθεμάτων εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να αξιοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής όχι μόνο ως κορυφαίο πολιτικό και στρατιωτικό γεγονός, αλλά και ως ευκαιρία διεθνούς προβολής της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πολιτιστική διπλωματία στο περιθώριο της Συνόδου

Το πρόγραμμα της Εμινέ Ερντογάν αποτυπώνει τη σημασία που αποδίδει η τουρκική προεδρία στις παράλληλες εκδηλώσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ενώ οι ηγέτες θα συζητούν για την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές προκλήσεις, οι σύζυγοί τους θα επικεντρωθούν σε ένα ζήτημα με αυξανόμενη διεθνή σημασία: την προστασία των παιδιών σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, μέσα από το επίσημο γεύμα και την έκθεση παραδοσιακών τεχνών, η Τουρκία επιχειρεί να προβάλει την πολιτιστική της ταυτότητα και να ενισχύσει την εικόνα της ως χώρας που συνδυάζει τη σύγχρονη διεθνή παρουσία με την ιστορική και πολιτιστική της κληρονομιά.