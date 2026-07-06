Ξέσπασε ο Γιούργκεν Κλοπ κατά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο για την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA για την αναστολή της ποινής του Αμερικανού επιθετικού Φλόριαν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ 2026.

Ο 59χρονος τεχνικός ο οποίος είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας, αναφέρθηκε στην κλήση του προέδρου των ΗΠΑ προς τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, λέγοντας πως δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κλοπ:

«Εάν έχει συμβεί τέτοιο πράγμα (σ.σ. το τηλεφώνημα), τότε μιλάμε για κάτι τρελό. Ας το πούμε απλά: αυτό είναι το δικό μας παιχνίδι, όχι το δικό τους. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμειξη.

Ήταν για κόκκινη κάρτα το μαρκάρισμα του Μπάλογκαν στο παιχνίδι των ΗΠΑ με την Βοσνία. Δεν υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Λυπόμαστε για τον Μπάλογκαν επειδή δεν το έκανε επίτηδες, έτσι είναι όμως οι κανονισμοί».