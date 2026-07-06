Σε ρόλο κηπουρού εμφανίστηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξαφνιάζοντας τους διαδικτυακούς του φίλους. Ο ερμηνευτής αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά με την περιποίηση του εξωτερικού χώρου της κατοικίας του, πιάνοντας ένα κλαδευτήρι προκειμένου να φροντίσει τα δέντρα και τα φυτά του.

Ντυμένος με casual ρούχα, και πιο συγκεκριμένα με ένα τζιν παντελόνι και μπλε μπλούζα, ο καλλιτέχνης φωτογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών στην αυλή του.

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης αποφάσισε να μοιραστεί με τους ακολούθους του το συγκεκριμένο φωτογραφικό υλικό, συνοδεύοντάς το μάλιστα με ένα χιουμοριστικό σχόλιο που σχολιάστηκε έντονα.

Η ανάρτηση στην πλατφόρμα και η χιουμοριστική λεζάντα

Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσα πλήθος σχολίων και αντιδράσεων από τους θαυμαστές του, οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να τον βλέπουν σε τέτοιες καθημερινές δραστηριότητες στο σπίτι του.

«Αγρότης μόνος ψάχνει…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Instagram, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στις λήψεις από την καθημερινότητά του.