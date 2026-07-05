Πένθος στο Ηράκλειο αλλά και στον δημοσιογραφικό χώρο της Κρήτης προκαλεί η είδηση θανάτου της 46χρονης δημοσιογράφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Η 46χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχασε τις αισθήσεις της λίγο πριν βγει από το όχημά της, αφήνοντας στο σημείο την τελευταία της πνοή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και γιατρός, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατό της, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η 46χρονη Μαρία Αντωνογιαννάκη εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” και στο ειδησεογραφικό σάιτ, neakriti.gr, με τους συναδέλφους της να γράφουν «Ο άνθρωπός μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά».

Το ΚΡΗΤΗ TV την αποχαιρετά

«Καλό ταξίδι… Θα σ αγαπάμε για πάντα..

Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.

Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα «Νέα Κρήτη» πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ ΤV το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα».