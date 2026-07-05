Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ έμπλεξε σε περιπέτειες σε ό,τι αφορά την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 μετά την εντός έδρας ήττα με 56-71 από την Πορτογαλία.

Μετά την ήττα από τη Ρουμανία, πριν λίγες μέρες, όλοι περίμεναν τη νίκη κόντρα στους Πορτογάλους, τελικά όμως ήρθε η δεύτερη συνεχόμενη ήττα και τα πράγματα έχουν δυσκολέψει σε ό,τι αφορά την πρόκριση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον πρώτο γύρο των προκριματικών με τρεις νίκες και τρεις ήττες, αποτελέσματα που θα μεταφέρει στον δεύτερο γύρο.

Εκεί, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία, εντός και εκτός έδρας, με τη βαθμολογία να έχει ως εξής…

Ισπανία 5-1

Ουκρανία 4-2

Γεωργία 3-3

Ελλάδα 3-3

Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το Μαυροβούνιο (3-2) με την Πορτογαλία (3-3), τους οποίους η Εθνική ομάδα αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο και δεν θα παίξει ξανά μαζί τους. Την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πάρουν οι τρεις πρώτες του ομίλου και κάθε παιχνίδι, πλέον, θα είναι σαν τελικός.