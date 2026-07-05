Ο Αντώνης Κρόμπας παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, όπου αναφέρθηκε στην πολιτική ορθότητα, την κωμωδία και τα όρια του χιούμορ, εκφράζοντας την άποψή του για τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεαστεί η τηλεόραση.

Ο γνωστός ηθοποιός υποστήριξε πως η επιθεώρηση έχει δεχθεί μικρότερη πίεση από την πολιτική ορθότητα σε σύγκριση με την τηλεόραση.

«Η επιθεώρηση έχει επηρεαστεί σε λιγότερο βαθμό από την πολιτική ορθότητα απ’ ό,τι η τηλεόραση, η οποία έχει ευνουχιστεί εντελώς. Ευτυχώς που υπάρχει το θέατρο και μπορούμε να εκφραζόμαστε με έναν πιο αυθεντικό τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, μίλησε για τις αντιδράσεις του κοινού απέναντι στην κωμωδία, σημειώνοντας ότι είναι σπάνιο να συναντήσει θεατές που ενοχλούνται.

«Έχει τύχει να δω θεατή να ενοχλείται, αλλά είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Όπως κάνεις πλάκα με τον καράφλα, έτσι θα κάνεις πλάκα με τον κοντό και με τον χοντρό. Όχι με τρόπο προσβλητικό ή βλάσφημο. Όλα ξεκινούν από τον αυτοσαρκασμό και ο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να δεχθεί και την πλάκα που γίνεται σε βάρος του», είπε.

Ο Αντώνης Κρόμπας κατέληξε εξηγώντας ποιο είναι το προσωπικό του όριο όταν γράφει ή υποδύεται έναν κωμικό ρόλο.

«Το προσωπικό μου όριο στη γραφή και στην υποκριτική είναι να γελάει και αυτός που δέχεται την πλάκα. Όχι μόνο εκείνος που την κάνει», τόνισε.