Την 8η σεζόν του “Καλύτερα δε Γίνεται” έκλεισε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) η Ναταλία Γερμανού.

Περιστοιχισμένη από τους συνεργάτες της, η παρουσιάστρια του Alpha ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για να βγει στον αέρα η εκπομπή και έδωσε ραντεβού με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβριο, ξανά σταθερά τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου.

«Να ξεκινήσω από το κανάλι μου, από το δεύτερο σπίτι μου. Εδώ και 8 χρόνια ο Alpha είναι το δεύτερο σπίτι μου, οπότε του οφείλω ένα ευχαριστώ», ξεκίνησε στον αποχαιρετιστήριο λόγο της η Ναταλία Γερμανού, ονοματίζοντας ξεχωριστά τα στελέχη του σταθμού που τη στήριξαν, τους τεχνικούς, τον σκηνοθέτη και τον αρχισυντάκτη της.

Όταν ο λόγος δόθηκε στην ομάδα της, ο Άγγελος Βουράκης τόνισε πως αποχωρεί καλύτερος επαγγελματίας, ενώ η Ελιάνα Χρυσικοπούλου και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ευχαρίστησαν όλους για την αρμονική συνεργασία.

«Κυρίες μου και κύριοι, σας άφησα για το τέλος αλλά ο τελευταίος ρίχνει την αυλαία και είναι καμιά φορά ο πιο σημαντικός. Όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση δεν θα την έκανα, αν δεν ήσασταν εσείς, οπότε μέσα από την καρδιά μου το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” πηγαίνει σε εσάς.

Σας εύχομαι ένα καλοκαίρι γεμάτο υγεία, χαρά και με το καλό ραντεβού -πρώτα ο Θεός- το φθινόπωρο. Να ‘στε καλά», ευχήθηκε κλείνοντας με ένα φιλί και χαμόγελο η Ναταλία Γερμανού.