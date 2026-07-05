Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν ήταν σε καλή μέρα και περιορίστηκε στην 3η θέση στο Fly Athens 2026 με άλμα στα 5,81μ., δήλωσε όμως έτοιμος για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,61μ. και τα 5,81μ., στη συνέχεια όμως είχε τρία αποτυχημένα άλμα στα 5,91μ. και τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλύτερο από την 3η θέση.

Όπως και να έχει, ο κόσμος που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο τον αποθέωσε, με τον ίδιο να τον ευχαριστεί στις δηλώσεις του, όπου είπε τα εξής…

Για τον κόσμο που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Έχουμε καταφέρει να έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο. Όλοι μου οι φίλοι είναι εδώ. Μπορεί να μην κατάφερα να πηδήξω αυτό που ήθελα, αλλά σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και μπορεί να μην τα κατάφερα σήμερα, αλλά επειδή πιστεύω πολύ στον εαυτό μου θα τα καταφέρω την επόμενη.

Είμαι φαν του αθλητισμού, είμαι φαν του επί κοντώ, οπότε χαίρομαι να βλέπω τους συναθλητές μου και τους φίλους μου να πηδάνε ψηλά. Εντάξει, δεν ήμουν στην καλύτερή μου φόρμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έχουμε βάλει τους στόχους μας, είμαστε χαρούμενοι, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε στους επόμενους μεγάλους αγώνες».

Για την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις και αν θα έρθει κάποια στιγμή στο Fly Athens: «Σιγά σιγά σίγουρα, μου είπε ότι θέλει πάρα πολύ να έρθει. Και αυτός και η οικογένειά του έχουν έρθει για διακοπές. Οπότε κάποια στιγμή από του χρόνου να έρθει, ώστε να κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι».

Για το Καλλιμάρμαρο και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως θα μπορεί να φιλοξενήσει και Diamond League όταν είναι έτοιμο: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα δημιούργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε εδώ, όπου όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να έρθουν στην Ελλάδα, πόσο μάλλον οι επικοντιστές και οι απλοί θεατές να έχουν την τιμή να αγωνίζονται απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Το να καταφέρουμε να κάνουμε έναν αγώνα ειδικά και μέσα στο στάδιο, θα είναι κάτι απίστευτο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο καινούργιος πρόεδρος κάνουν φανταστική δουλειά, οπότε ελπίζουμε να δούμε στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερους αγώνες».

Για την προετοιμασία του και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ: «Πάμε καλά, είμαστε υγιείς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε ψηλά, σε μία φάση προσαρμογής, αλλά ελπίζουμε για τους μεγάλους αγώνες, όπου είναι το Μπέρμιγχαμ και το Ultimate Championship, να καταφέρουμε να πηδήξουμε αυτό που θέλουμε».