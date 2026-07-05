Στο φινάλε της εκπομπής «Καλύτερα δε Γίνεται» βρέθηκε καλεσμένος ο Γιώργος Καπουτζίδης. Ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος παραχώρησε συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού, κάνοντας έναν απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας του, ενώ μίλησε και για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πως δεν θα βρίσκεται στην παρουσίαση του νέου κύκλου του «The Voice» στον ΣΚΑΪ την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

«Την πρώτη χρονιά που κάναμε το Voice, όταν προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο, μας κάλεσαν να το δούμε και διαπίστωσα ότι δεν υπήρχα σχεδόν πουθενά. Εμφανίστηκα για ελάχιστα δευτερόλεπτα, παρότι ήμουν στο backstage και στο family room. Αναρωτήθηκα τι είχε συμβεί. Σκέφτηκα ότι ίσως δεν άρεσα ούτε στους Έλληνες, ούτε στους Τούρκους, ούτε στους Ολλανδούς, αφού τότε ήταν η Acun Medya. Τελικά, όπως κατάλαβα, μάλλον δεν άρεσα σε κανέναν από τους τρεις», είπε με χιούμορ.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Όταν ανέβηκα στη σκηνή, τα πράγματα άλλαξαν. Και η αποθέωση ήρθε στο τραγούδι του φινάλε, όταν από εκεί που ήμουν σχεδόν εξαφανισμένος, όλοι έλεγαν πόσο ωραίο ήταν αυτό που έκανα».

Απαντώντας ευθέως στην ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για το μέλλον του στο μουσικό talent show, ο Γιώργος Καπουτζίδης ξεκαθάρισε: «Του χρόνου δεν θα το κάνω».

Όπως εξήγησε, η απόφασή του δεν σχετίζεται με τις σχέσεις του με την παραγωγή ή το κανάλι, αλλά με προσωπικούς λόγους.

«Είναι ένα πρόγραμμα που αγαπάω πολύ και το κάνω με ανθρώπους που αγαπώ, εκτιμώ και θεωρώ φίλους μου. Αυτός ήταν και ο λόγος που επέστρεψα. Ωστόσο, νιώθω ότι πέντε χρόνια είναι αρκετά. Δεν θέλω να φτάσω στο σημείο να το κάνω από συνήθεια ή να αρχίσει να φθίνει μέσα μου η διάθεση», ανέφερε.

Ο ίδιος στάθηκε και στις απαιτήσεις των γυρισμάτων, λέγοντας: «Την πρώτη χρονιά το διασκέδασα, γιατί είχε κάτι από περιπέτεια. Τη δεύτερη όμως με κούρασε όλη αυτή η διαδικασία με τα συνεχόμενα ταξίδια, τα πλοία και τα ξενοδοχεία. Ζορίστηκα και αποφάσισα ότι δεν θέλω να το ξανακάνω».

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως οι σχέσεις του με τον ΣΚΑΪ και την παραγωγή παραμένουν άριστες, ενώ αποκάλυψε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία του με το κανάλι μέσα από τη δεύτερη σεζόν της εκπομπής «Μέλλον 1», μαζί με τη Γεωργία Καλτσή.

«Οι σχέσεις μου με την παραγωγή και το κανάλι είναι εξαιρετικές. Άλλωστε θα είμαι στον ΣΚΑΪ, καθώς θα κάνουμε δεύτερη χρονιά το “Μέλλον 1” με τη Γεωργία Καλτσή. Η απόφασή μου έχει να κάνει καθαρά με εμένα και τις προσωπικές μου ανάγκες», κατέληξε.