Ένας Αμερικανός άνδρας που έχει αυτοχαρακτηριστεί ως ο κάτοχος του μικρότερου πέους στον κόσμο ανακοίνωσε ότι έχει προγραμματίσει αισθητική επέμβαση με στόχο την αύξηση του μεγέθους, έπειτα από διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων.

Ο 38χρονος Μάικλ Φίλιπς δήλωσε ότι αισθάνεται «ευγνώμων και έκπληκτος» για τη στήριξη που έλαβε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 13.000 δολάρια από εκατοντάδες δωρητές.

Όπως ανέφερε, η επέμβαση δεν αφορά μόνο αισθητικούς λόγους, αλλά και την αντιμετώπιση ουρολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη σπάνια ιατρική πάθηση μικροφαλλία.

Ιατρική κατάσταση και προσφορές για επέμβαση

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η ιστορία του, πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει την επέμβαση δωρεάν. Ωστόσο, ο Φίλιπς δήλωσε ότι έχει ήδη κλείσει ραντεβού σε κλινική κοντά στον τόπο κατοικίας του στη Νότια Καρολίνα.

Η πάθηση της μικροφαλλίας είναι εξαιρετικά σπάνια και ορίζεται ιατρικά ως μήκος πέους σε στύση μικρότερο από 6,8 εκατοστά, με τον μέσο όρο στους ενήλικες να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Δημόσια συζήτηση και αντιδράσεις

Ο Φίλιπς δήλωσε ότι ο στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν διαγνωστεί με μικροφαλλία.

Είπε ότι η διάγνωσή του ουσιαστικά απέκλειε τη σεξουαλική επαφή με διείσδυση, γεγονός που έπληξε σοβαρά τη ζωή του στον τομέα των σχέσεων. Επίσης, περιέγραψε πώς το γεγονός ότι το πέος του είχε περίπου το μέγεθος του νυχιού του μικρού δακτύλου όταν ήταν πλήρως σε στύση σήμαινε ότι η χρήση της τουαλέτας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα ούρα του «πέφτουν παντού».

Πολλοί στο διαδίκτυο έχουν εκφράσει σκεπτικισμό σχετικά με την αυθεντικότητα της ιστορίας του Φίλιπς. Ωστόσο, ο ίδιος δήλωσε πριν εμφανιστεί στην βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «This Morning» για να συζητήσει τη ζωή του, ότι πρώτα έπρεπε να αποδείξει οριστικά στην παραγωγή ότι πάσχει από μικροφαλλία.

Παραδέχτηκε επίσης ότι έχει στείλει στο παρελθόν φωτογραφίες του γεννητικού του οργάνου σε άλλους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών ήταν και μια γυναίκα που διαφώνησε μαζί του στο διαδίκτυο, υποστήριξε ότι δεν ήθελε μια τέτοια εικόνα και δημοσίευσε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral, στο οποίο το χαρακτήρισε «μακράν το μικρότερο που είχα δει ποτέ».