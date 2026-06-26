Ο Μάικλ Φίλιπς, ένας 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα, ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο, απευθύνει έκκληση στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο TMZ, η επέμβαση κοστίζει περίπου 6.000 δολάρια και γι’ αυτό έχει ξεκινήσει καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω διαδικτύου. Ο ίδιος αναφέρει ότι έχει διαγνωστεί ιατρικά με μικροπέος, το οποίο, όπως υποστηρίζει, έχει μήκος μόλις 0,38 ίντσες (περίπου 1 εκατοστό).

Αντιμετωπίζει δυσκολίες ακόμη και στην ούρηση

Ο Μάικλ Φίλιπς εξηγεί ότι η κατάστασή του δυσκολεύει ακόμη και βασικές καθημερινές λειτουργίες, όπως η ούρηση και εκφράζει την ελπίδα ότι η επέμβαση θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του.

Η διαδικασία που επιθυμεί να ακολουθήσει περιλαμβάνει την έγχυση ημιμόνιμου δερματικού εμφυτεύματος στο πέος. Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η επέμβαση να του επιτρέψει να σταματήσει να χρησιμοποιεί πάνες ενηλίκων (pull-ups), τις οποίες φορά σήμερα εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.

Η έκκληση μέσω GoFundMe

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα GoFundMe, ο Μάικλ Φίλιπς απευθύνεται σε όσους μπορούν να κατανοήσουν τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται.

«Απευθύνομαι σε όποιον καταλαβαίνει πόσο δύσκολη μπορεί να είναι αυτή η κατάσταση. Η υποστήριξή σας θα σήμαινε τα πάντα για μένα και θα με βοηθούσε να κάνω ένα μεγάλο βήμα προς μια ζωή με περισσότερη αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Μάικλ Φίλιπς είχε δηλώσει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αίτηση για την καταχώρισή του στα Ρεκόρ Γκίνες, διεκδικώντας τον τίτλο του ανθρώπου με το μικρότερο πέος στον κόσμο.