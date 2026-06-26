Το κύμα καύσωνα που σαρώνει τις τελευταίες ημέρες τη Δυτική Ευρώπη κινείται πλέον προς τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να εκτοξευθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ήδη από σήμερα, ολόκληρη η κροατική ακτή της Αδριατικής βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με την υπηρεσία MeteoAlarm, καθώς η ζέστη γίνεται όλο και πιο έντονη και οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο για την υγεία.

Από την Κυριακή, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες.

Το κύμα καύσωνα προβλέπεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, ενώ σε ορισμένες περιοχές οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν και την Τρίτη.

Το Βελιγράδι κοντά σε ιστορικό ρεκόρ ζέστης

Στο Βελιγράδι, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36°C αύριο Σάββατο, τους 38°C την Κυριακή και τους 39°C τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η σερβική πρωτεύουσα θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο, που ήταν οι 38,7°C και είχε καταγραφεί το 2021.

Η Σερβία έχει ήδη μπει σε μια περίοδο όλο και πιο ακραίων καλοκαιριών. Τα τρία τελευταία καλοκαίρια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη των μετρήσεων το 1951.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους στη Σερβία απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Klima 101, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την έκθεση εργατών, οδηγών, τεχνιτών και ανθρώπων της οικοδομής στις ακραίες θερμοκρασίες.

Παρά τη ζέστη, εργάτες οικοδομών φαίνονταν να δουλεύουν σήμερα το μεσημέρι σε εργοτάξια κάτω από τον καυτό ήλιο.

Χιλιάδες σε υπαίθρια συγκέντρωση παρά τον καύσωνα

Η έντονη ζέστη δεν φαίνεται να ακυρώνει τις πολιτικές κινητοποιήσεις.

Χιλιάδες άνθρωποι αναμένονται αύριο Σάββατο στο Βελιγράδι για υπαίθρια συγκέντρωση που διοργανώνει το κυβερνών κόμμα SNS, παρά τις προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες.

Σήμερα, με τον υδράργυρο να ξεπερνά ήδη τους 35°C, οι κάτοικοι της σερβικής πρωτεύουσας αναζητούσαν σκιά, νερό και οποιοδήποτε σημείο μπορούσε να προσφέρει λίγη δροσιά.

Ο 60χρονος Αλεξάνταρ έβαζε τα πόδια του σε σιντριβάνι στο κέντρο της πόλης, προσπαθώντας να ανακουφιστεί από τη ζέστη.

«Δυσκολεύομαι να αντέξω την έντονη ζέστη. Εδώ νιώθω καλύτερα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δίπλα του, ο σκύλος του, ένα κανίς που ονομάζεται Λούνα, έπαιζε με το νερό. «Το λατρεύει», σχολίασε ο ίδιος.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, σε κεντρικό πεζόδρομο, ένα αγόρι πουλούσε λεμονάδες σε περαστικούς που αναζητούσαν κάτι δροσερό.

Άδειασε ο κεντρικός δρόμος στην Πρίστινα

Στην Πρίστινα του Κοσόβου, ο συνήθως πολυσύχναστος κεντρικός δρόμος ήταν σχεδόν άδειος σήμερα το μεσημέρι.

Οι λίγοι πεζοί περπατούσαν γρήγορα, προσπαθώντας να περιορίσουν την έκθεσή τους στον ήλιο.

Η Μαϊλίντα, 41χρονη δημόσια υπάλληλος, βγήκε για να αγοράσει φάρμακα πριν από το Σαββατοκύριακο, κρατώντας ομπρέλα για να προστατευτεί από τον ήλιο.

«Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο και θέλω να εφοδιαστώ με όλα όσα χρειάζομαι, ώστε να μη χρειάζεται να βγω έξω αύριο και μεθαύριο», είπε.

Η εικόνα αυτή δείχνει πώς ο καύσωνας αλλάζει την καθημερινότητα στις βαλκανικές πόλεις, περιορίζοντας τις μετακινήσεις και αναγκάζοντας τους κατοίκους να προγραμματίζουν ακόμη και τις βασικές τους ανάγκες με βάση τη θερμοκρασία.

Ζεσταίνεται και η Αδριατική

Η ζέστη δεν αποτυπώνεται μόνο στην ατμόσφαιρα, αλλά και στη θάλασσα.

Στην Πούλα της Κροατίας, η θερμοκρασία του νερού στην Αδριατική ξεπέρασε σήμερα τους 27°C ήδη από τις 8:00 το πρωί.

Η υψηλή θερμοκρασία της θάλασσας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της έντονης θερμικής επιβάρυνσης που δέχεται η περιοχή.

Στις παράκτιες περιοχές, ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας, υγρασίας, αστικού θερμικού φορτίου και μεγάλης τουριστικής κίνησης μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους, ιδίως για ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Τα Βαλκάνια σε εποχή ακραίων καλοκαιριών

Το φετινό κύμα καύσωνα έρχεται μετά από ένα ήδη δύσκολο καλοκαίρι το 2025 για τα Βαλκάνια.

Το Κόσοβο είχε ζήσει την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούλιο του 2025, με θερμοκρασία 42,4°C.

Η Αλβανία είχε πληγεί από μεγάλες πυρκαγιές, που έκαψαν δεκάδες χιλιάδες εκτάρια και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες δείχνουν ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με πιο συχνά και πιο έντονα ακραία θερμικά επεισόδια, με επιπτώσεις στην υγεία, στην εργασία, στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πυροπροστασία.

Οι συστάσεις των αρχών

Οι αρχές στις χώρες που επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, να πίνουν συχνά νερό, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να προστατεύουν παιδιά, ηλικιωμένους και ευάλωτα άτομα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και στις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσει σε θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία.

Το κύμα καύσωνα που κινείται από τη Δυτική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν είναι πλέον μεμονωμένα επεισόδια, αλλά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που δοκιμάζει τις αντοχές πόλεων, υποδομών και κοινωνιών.